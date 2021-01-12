Сегодня исполняется 55 лет председателю совета директоров Экспобанка Игорю Киму

Его поздравляет президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян:

— Уважаемый Игорь Владимирович! Поздравляю с красивой и важной датой. Пройдена значительная часть пути, приобретен и накоплен ценный опыт, который в сочетании с высоким интеллектом, присущими Вам энтузиазмом, энергией и интересом к инновациям и технологиям, поможет достичь новых высот. Уверен, впереди у Вас много значимых проектов. От души желаю успехов в реализации всего того доброго, что намечено Вами! Здоровья, добра и радости!

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