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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Сегодня исполняется 55 лет председателю совета директоров Экспобанка Игорю Киму

Его поздравляет президент Ассоциации российских банков академик РАН Гарегин Тосунян:

— Уважаемый Игорь Владимирович! Поздравляю с красивой и важной датой. Пройдена значительная часть пути, приобретен и накоплен ценный опыт, который в сочетании с высоким интеллектом, присущими Вам энтузиазмом, энергией и интересом к инновациям и технологиям, поможет достичь новых высот. Уверен, впереди у Вас много значимых проектов. От души желаю успехов в реализации всего того доброго, что намечено Вами! Здоровья, добра и радости!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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