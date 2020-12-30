Москва промышленная

Современные промышленные предприятия могут рассчитывать на целый ряд льгот от правительства Москвы: от предоставления инвествычетов до снижения арендных ставок. При этом город применяет и новые инструменты, позволяющие модернизировать производство и привлекать частных инвесторов в строительство инфраструктуры — для этого используются концессионные соглашения и офсетные контракты.

Крупные мегаполисы не всегда ассоциируются с развитой промышленностью. Как правило, производственные комплексы выносят за пределы города для того, чтобы снизить негативное воздействие на экологию мегаполиса. Еще одним фактором, ограничивающим размещение промышленных предприятий в черте города, становится высокая стоимость аренды. Но поддержка от города может решить обе проблемы: льготы получают компании, инвестирующие в высокотехнологичные и «чистые» производства.

Концессии не только на дорогах

Одним из важных механизмов развития инфраструктуры является концессия — она позволяет строить новые объекты за счет частного инвестора: город получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а инвестор — доходы от эксплуатации объекта в течение определенного срока. Объем инвестиций по концессионным соглашениям Москвы сегодня составляет 60,2 млрд руб. Всего в России реализуется около 2,7 тыс. концессий на общую сумму более 2 трлн руб., из которых 1,5 трлн руб. приходится на частные средства.

В настоящее время в Москве объявлено два новых конкурса. Один из них предполагает строительство и эксплуатацию двух заводов по экологичной переработке илового осадка на юго-востоке Москвы — это будет первая столичная концессия в жилищно-коммунальном хозяйстве. Пока завершился первый этап открытого конкурса, а во второй этап вышли три инвестора, которые готовят предложения по условиям реализации проекта. Ожидается, что соглашение на 20 лет будет заключено с победителем в марте следующего года.

Инвестор должен будет построить в течение трех лет два современных завода по экологичной переработке сточных вод, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию. Вложения в создание заводов составят более 25 млрд руб. Для размещения предприятий город выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя сушку и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тыс. тонн такого топлива.

Итогом второго конкурса должно стать заключение концессионного соглашения по строительству геронтологического центра на западе Москвы. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых горожан составит около 500 млн руб. На право концессии претендует компания «Сениор Групп ПМ». Реализация проекта может начаться в следующем году: после заключения соглашения инвестор реконструирует четырехэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м. Кроме того, концессионер будет осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. В новом пансионате будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми, для этого будет создано не менее 64 рабочих мест. Заработать центр должен в 2022 году.

Льготы для производителей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инвесторы в промышленное производство в Москве могут рассчитывать на целый ряд льгот, ключевой из которых является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль — он стал альтернативой региональным льготным ставкам налога на прибыль, которые будут действовать до 2023 года. Право на инвествычет получают компании, которые находятся на территории Москвы в статусе московского инвестора первой или второй категории. Предприятие, подтвердившее статус инвестора первой категории, сможет получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль — 12,5%, а второй категории — 8% (вместо 17%). За счет региональной части налога возможно списывать до 90% инвестиций в основные средства. При этом минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для инвестора первой категории должна составлять 200 млн руб., второй — 300 млн руб., у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам, но должны быть права собственности на пользование помещением или зданием, в которых установлены основные средства. Подать заявку на получение статуса (он действует семь лет) можно в режиме онлайн на инвестиционном портале Москвы.

Помимо этого, с 2016 года в столице действует программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики. Город присваивает инвестиционно активным предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка и инвестиционного приоритетного проекта. Статусы, дающие право на преференции, уже получили 123 компании, среди которых 58 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов. Объем инвестиций получивших преференции компаний за последние пять лет составил порядка 97 млрд руб.

До 1 января 2023 года промышленные комплексы и технопарки могут выбрать одну из преференций: льготу на прибыль по своему статусу (сейчас она составляет 12,5%) либо применение инвестиционного налогового вычета. При этом у них остаются льготы на имущество и землю. То есть предприятие может иметь два статуса — являться промкомплексом и московским инвестором — и решить для себя, какую льготу на прибыль ему выгоднее использовать.

Еще один инструмент для поддержки промышленных предприятий — это офсетные контракты. Они предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства. По закону о контрактной системе офсетный контракт может быть заключен на срок до десяти лет, минимальный объем инвестиций — 1 млрд руб., поставляемый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой степенью локализации. «Москва изначально принимала активное участие в разработке поправок в закон о контрактной системе, которые регламентируют данный механизм госзакупки. Кроме того, столица стала первым регионом РФ, подписавшим офсетный контракт с инвестором»,— пояснил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«При выборе отраслей для заключения офсетов город анализирует продукцию, которая может быть наиболее востребована жителями. В приоритете сферы, где осуществляется большой объем закупок с высокой долей импортных товаров. Москве важно максимально обеспечить себя качественной продукцией отечественного производства и снизить цену закупки. Наряду с фармацевтикой, производством медизделий и питанием Москва планирует подписывать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование»,— добавляет заммэра Владимир Ефимов.

С 2017 года Москва заключила четыре офсетных контракта: с производителями медицинских изделий, фармацевтических препаратов и пищевой продукции. Общий объем частных инвестиций по заключенным офсетам составляет 11,9 млрд руб., объем закупок — 71,6 млрд руб. Одной из главных целей офсетного контракта является стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. После заключения соглашения правительство города помогает инвестору в подборе площадки, например на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», а также предлагает ему налоговые льготы, субсидии, обеспечивает инфраструктуру.

Первый офсетный контракт был заключен Москвой с компанией «Биокад» три года назад — в октябре 2017-го. Инвестор в начале осени этого года уже ввел в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ). На фармпредприятии будет налажен выпуск 22 лекарственных средств — онкологических и иммунологических. Поставки препаратов в медучреждения города начнутся уже в следующем году и продлятся семь лет. Цена этого контракта — 14 млрд руб., объем инвестиций в создание предприятия — 3 млрд руб., две трети из них компания «Биокад» уже вложила в строительство.

Инвестором по второму офсету, заключенному осенью 2018 года, стало ООО «Р-Опра» (входит в ГК «Р-Фарм»). По контракту до конца 2023 года на территории Москвы будет локализовано производство 31 препарата, в том числе биологической субстанции по 3 лекарствам. Поставщик исполнит контрактные обязательства за 18,4 млрд руб., инвестиции по второму офсету составят 5,8 млрд руб. На заводе будет создано 12 линий, где будут производиться лекарства, применяемые в лечении и профилактике эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний. Инвестор уже получил от города разрешение на строительство завода.

В конце 2019 года столичные власти по итогам конкурсных процедур подписали третий офсетный контракт: компания «Гемамед» создаст в городе почти стопроцентно импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных. В реализацию проекта инвестор вложит 1 млрд руб. в течение трех лет. Инвестиционная стадия пройдет в два этапа с учетом различной степени сложности изготовления продукции, которая будет поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет. Объем поставки по контракту составит 8,6 млрд руб. Важно, что все произведенные медицинские изделия будут протестированы Департаментом здравоохранения Москвы.

Четвертый офсет Москва подписала летом текущего года в пищепроме. Инвестором стала компания «Вимм-Билль-Данн», а предметом контракта — детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов. Предприятие будет производить 38 наименований продукции: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясо-растительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси. Город будет закупать продукты питания в течение восьми лет начиная с 2022 года. Объем частных инвестиций в проект составит 2,1 млрд руб.

В этом году был объявлен конкурс на пятый контракт — по его условиям победитель в течение двух лет должен локализовать на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших. На новом современном предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

«Объем частных инвестиций в проект составит 1 млрд руб. Десятилетний офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года. По его условиям Правительство Москвы гарантирует инвестору закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, в течение восьми лет на сумму 1,1 млрд руб.»,— рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Столичные власти отмечают, что подписанные офсеты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 20%. «Заключение офсетного контракта выгодно обеим сторонам. Москва получает новые рабочие места, увеличение налогооблагаемой базы, экономию бюджетных средств на закупку, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции, как правило, снижается. Что касается бизнеса, то офсетный контракт с Москвой — это прежде всего высокая надежность покупателя, так как столица является одним из крупнейших госзаказчиков. Также инвестору гарантирован долгосрочный сбыт локализуемой продукции. А после выполненных контрактных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков»,— рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

ОЭЗ «Технополис «Москва» привлекает новые инвестиции

Московские производители имеют доступ к целому ряду льгот, в том числе они могут стать резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Преференции, которые получает компания вместе со статусом резидента ОЭЗ столицы, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также 2% ставке на прибыль. За три квартала 2020 года резиденты сэкономили более 680 млн руб., а за все время существования ОЭЗ с учетом страховых взносов — 4,5 млрд руб.

Также резиденты ОЭЗ получили особую поддержку в этом году: 100 резидентам и арендаторам ОЭЗ, принявшим решение продолжать работу в пандемию, управляющая компания снизила на 50% арендную ставку за апрель, май и июнь. Это сказалось и на росте инвестиций: несмотря на эпидемиологическую ситуацию, объем вложений резидентов за девять месяцев 2020 года составил 7,4 млрд руб., что на 48% больше, чем за аналогичный период 2019 года (всего компании вложили уже свыше 36 млрд руб.).

Особую экономическую зону «Технополис «Москва» уже выбрали производители электронной продукции, оптических решений, медицинского и энергоэффективного оборудования, наноматериалов, досмотровых решений, лекарственных препаратов, дезинфицирующей и стерилизующей техники, средств измерений, нефтесервисного и образовательного оборудования, систем обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Также в столичной ОЭЗ локализованы дата- и дизайн-центры, завод по переработке пластиковых отходов. Сегодня резидентами ОЭЗ являются 79 предприятий.

Территория технополиса «Москва» превышает 200 га, в нее входит одна площадка в Печатниках и четыре — в Зеленограде: МИЭТ, «Микрон», «Ангстрем» и «Алабушево». Варианты размещения тоже обширны: как в уже готовых производственных помещениях, так и на своем собственном заводе, построенном на земельном участке. Главное, что резидент независимо от условий размещения получает равный доступ к преференциям и инфраструктуре.

Кстати, в этом году английское издание FDi Magazine высоко оценило именно инфраструктуру площадки и сервисы для инвесторов. В ежегодном рейтинге особых экономических зон мира Global Free Zones of the Year технополис победил сразу в шести специальных номинациях: «Кластерное развитие», «Борьба с пандемией», «Развитие государственно-частного партнерства», «Широкие возможности для локализации и расширения производства», «Дебюрократизация» и «Инфраструктура для работников».

Ксения Ильина