Пандемия не отпугнула инвесторов

Власти Москвы в условиях пандемии не стали сокращать инвестпрограммы в надежде на ускоренное восстановление городской экономики. При этом частные инвесторы тоже получили новые меры поддержки, в том числе для развития социальной инфраструктуры. Был запущен и механизм «единого окна» для оперативного рассмотрения проблем и предложений инвесторов.

Инвестиции остались в росте

Несмотря на пандемию коронавируса, московские власти не стали сокращать объемы инвестиций и сохранили все программы, связанные с дорожным строительством, метростроением, строительством железных дорог, объектов социально-культурного быта. «Все программы, связанные с дорожным строительством, метростроением, строительством железных дорог, объектов соцкультбыта, будут сохранены. Для бизнеса это означает возможность создания предприятий на новых территориях города, развитие инфраструктуры. И, как показывает уже сложившаяся практика, на каждый наш рубль придут два-три рубля частных инвестиций. И это означает перезапуск всего механизма — обеспечение дальнейшего роста инвестиций в основной капитал и налоговых поступлений»,— отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Отказ от сворачивания инвестиционных программ обеспечил Москве объем инвестиций в основной капитал в 1,9 трлн руб. по итогам девяти месяцев 2020 года, что на 11,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. При этом доля внебюджетных инвестиций в развитие производства в городе составила 72,5%. Большая часть объема инвестиций в основной капитал в Москве направляется в развитие транспортной инфраструктуры и комфортной городской среды. В структуре инвестиций по видам экономической деятельности почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, ИКТ (14%), строительства и операций с недвижимостью (16%) и связанной с ними деятельностью заказчика-застройщика, генеральных подрядчиков (9%), промышленности (11%), финансов и страхования (8%).

В целом же на долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ. Инвестиционную привлекательность Москвы подтверждают высокие позиции города, например в национальном рейтинге состояния инвестклимата (разрабатывается Агентством стратегических инициатив). Драйвером инвестиционной активности во многом являются меры поддержки предпринимателей, вкладывающих средства в городскую экономику.

Строительный бум

Город постоянно развивает меры поддержки в зависимости от приоритетов инвестиционного развития города. Так, в соответствии с инвестиционной стратегией Москвы до 2025 года ключевым направлением является поддержка реального сектора экономики, который объединяет промышленность, а также сферы IT и высокотехнологичных разработок. Для этого предусмотрено развитие инвестиционной инфраструктуры в Москве: технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон. Компании могут получить статусы промышленного комплекса, технопарка или инвестиционного приоритетного проекта, что позволяет снизить региональную налоговую нагрузку.

Наибольший рост объемов инвестиций, по данным за девять месяцев 2020 года, наблюдается в строительстве (рост в четыре раза в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и деятельности застройщиков и генеральных подрядчиков (рост почти в 2,4 раза). Такой ажиотаж инвесторов в строительстве связан с началом реализации программы льготной ипотеки, которая подтолкнула развитие отрасли даже в условиях пандемии. При этом инвестиции в жилую и офисную недвижимость не требуют специальных региональных мер поддержки и создают значительную нагрузку на инфраструктуру города и ухудшают качество городской среды, поэтому московские власти корректируют меры поддержки вкладывающихся в сегмент предпринимателей с учетом социальных приоритетов.

Так, с середины года в Москве реализуется новая программа для застройщиков многоквартирных домов — стимулирование создания мест приложения труда. Речь идет о льготах для застройщиков в случае, если одновременно со строительством жилья инвестор реализует проекты создания производственных, административно-деловых, торговых, социальных объектов и других мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца, что позволяет сократить там дефицит рабочих мест и стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов. Город получает дополнительные источники пополнения бюджета за счет налогов на имущество и прибыль, НДФЛ, развивает инвестиционную деятельность и городскую инфраструктуру, снижает маятниковую миграцию.

При этом Москва заключила уже два соглашения с инвесторами по этой программе с общим объемом инвестиций в 4,6 млрд руб. и сроками реализации до 2023 года. Так, группа компаний «Пионер» взяла на себя обязательство построить более 82 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-парке «Останкино» (недалеко от станции метро «Бутырская») и ТПУ «Ботанический сад». Там будет создано свыше 800 рабочих мест. Со своей стороны город предоставит льготы по аренде земельных участков за первый год и платежам за изменение вида разрешенного использования земли, на которой построят жилые дома.

Поскольку одним из приоритетов стратегии инвестиционного развития является увеличение объема частных инвестиций в инфраструктурные отрасли, в том числе в целях замещения бюджетных инвестиций, особое внимание уделяется вовлечению городского имущества в хозяйственный оборот через торги. Столичные власти констатируют устойчивый рост количества участников земельных торгов, процента реализации лотов и среднего превышения их итоговой цены. Несмотря на ограничения по проведению торгов из-за пандемии (не проводились четыре месяца), уже к декабрю 2020 года на городских торгах удалось реализовать рекордное количество земельных участков под застройку. Объем заключенных сделок с городской землей превысил показатель всего 2019 года на 65,5%, при этом конкуренция составила в среднем семь инвесторов на один лот, а процент реализации — 88%.

Для повышения инвестиционной привлекательности городской земли разработана, например, программа льготной аренды с инвестиционными обязательствами. Возросший спрос на городскую землю объясняется также инициированными Департаментом городского имущества поправками в региональное законодательство. Речь идет о корректировке порядка ценообразования на земельных аукционах (стартовая цена лота теперь привязана к кадастровой стоимости участка и зависит от его градостроительных характеристик, а итоговая складывается по результатам открытого аукциона и, по сути, является рыночной).

«Единое окно» для инвесторов

Для оптимизации работы с потенциальными инвесторами Правительство Москвы развивает цифровые сервисы для предпринимателей. Так, уже почти семь лет для них работает Инвестиционный портал Москвы, где доступно 29 онлайн-сервисов. В частности, столичные инвесторы могут в режиме онлайн подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, резидента ОЭЗ или инвестиционного приоритетного проекта, направить запрос на получение льготного займа или субсидии, рассчитать стоимость патента, направить заявку на участие в городских торгах и многое другое.

Вызванные пандемией коронавируса ограничения обеспечили интерес предпринимателей к получению госуслуг в онлайн-формате. Поэтому в ноябре столичные власти запустили на Инвестпортале новый сервис «Московский инвестор». Сервис представляет собой «единое окно» по оперативному рассмотрению проблем и предложений инвесторов, реализующих проекты в столице. Предприниматели могут задать связанные с ведением инвестиционной деятельности вопросы и оперативно получить обратную связь от столичных властей. Предполагается, что это позволит снизить административные барьеры и упростит деятельность бизнеса. В целом срок ответа составляет от 10 рабочих дней, при этом в исключительных случаях срок может быть увеличен, но не превысит 30 календарных дней. В случае если пользователю не удалось решить проблему, он может направить сообщение на доработку в московский проектный офис по улучшению инвестиционного климата или проектный офис по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.

Для удобства предпринимателей в сервисе предусмотрен классификатор — систематизированный перечень вопросов по пяти актуальным тематикам. Первый блок, посвященный имущественно-земельным отношениям, содержит вопросы по предоставлению земельных участков для возведения объектов капитального строительства, изменению вида разрешенного использования земельных участков, перепланировке помещений, выкупу и субаренде городской недвижимости, продлению договоров аренды. Второй раздел — «Торги» — помогает участникам земельно-имущественных торгов в режиме «одного окна» задать вопросы об участии в городских аукционах по аренде и продаже имущества, особенностях проведения таких процедур (от получения электронной подписи и аккредитации на электронной площадке до подачи заявок и оформления документов), а также получить консультацию по вопросам заключения договоров аренды и осмотра выставленных на торги помещений.

Отдельный блок посвящен вопросам налогообложения: там бизнес может уточнить порядок включения в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как их кадастровая стоимость. В категории «Промышленность» предприниматели смогут задать вопрос о доступных мерах поддержки, а также выборе площадки для бизнеса. При этом отдельный раздел предусмотрен для вопросов по локализации производства на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» — речь идет о присвоении статуса резидента ОЭЗ, об аренде земли и помещений на площадках ОЭЗ и о мерах поддержки резидентов. Предполагается, что число категорий будет расширяться. Так, уже в ближайшее время инвесторам станут доступны разделы по поддержке малого и среднего предпринимательства, подключению к инженерным сетям.

Новый сервис «Московский инвестор», по сути, достраивает архитектуру цифровой поддержки столичных инвесторов в части информационного взаимодействия с властями и должен способствовать качественным изменениям поддержки в зависимости от запросов предпринимателей. Как пояснял заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сервис позволит определять стратегию взаимодействия с инвесторами, чтобы «дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться соответствующими программами поддержки».

Диана Галиева