Льготы против кризиса

В текущем году правительством Москвы был утвержден беспрецедентный набор мер поддержки. Объем принятых весной четырех пакетов составил 87,9 млрд руб., а в декабре был введен в действие пятый антикризисный пакет. Льготы для бизнеса позволили смягчить последствия пандемии, более того, в столице по итогам года отмечается бум онлайн-торговли и выдачи ипотечных займов. При этом бюджет следующего года предусматривает дополнительное увеличение расходов, в первую очередь на социальную поддержку и здравоохранение.

Поддержка для бизнеса

На фоне борьбы с пандемией валовой региональный продукт в Москве по итогам года может снизиться на 3–4%, а восстановиться — в следующем году, такую оценку в начале декабря давал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Избежать более сильного спада позволил пакет мер поддержки. Весной, еще в начале пандемии, московским Правительством было принято четыре антикризисных пакета, которые включают около 20 мер общим объемом 87,9 млрд руб. По данным на начало декабря, адресную помощь получили 50 тыс. московских организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Они получили поддержку в различной форме на сумму 35 млрд руб. В частности, отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал получили 5 тыс. компаний из наиболее пострадавших отраслей, сумма отсрочек составила 2,5 млрд руб. Почти 26 тыс. торговых организаций предоставлена отсрочка по торговому сбору, объем поддержки — почти 1 млрд руб. От платежей за аренду городского имущества на период приостановления деятельности были освобождены 3,3 тыс. компаний из наиболее пострадавших от эпидемии отраслей (здесь объем поддержки составил 2,6 млрд руб.), а отсрочку по аренде до конца года получили 3,6 тыс. организаций (объем поддержки — 16,4 млрд руб.). Ряд антикризисных мер был разработан специально для компаний МСП: субсидии, льготные кредиты, гранты — ими воспользовались около 13 тыс. предпринимателей.

В декабре Правительством Москвы был введен в действие пятый антикризисный пакет поддержки экономики Москвы. Он продлил на 2021 год действие ранее введенных субсидий для малого бизнеса и программу субсидирования ставок по кредитам, которые оказались весьма востребованы малым бизнесом. Кроме того, на весь 2021 год для арендаторов из числа МСП сохранятся льготные ставки по аренде городского имущества. Предприниматели, осуществляющие торговлю в нестационарных торговых объектах, освобождены от арендной платы за период март—июнь 2020 года, когда в стране был режим нерабочих дней, а если такой предприниматель является инвалидом, то он освобождается от платы до конца 2020 года. Кроме того, с 13 ноября 2020 года до 15 января будущего года аренду смогут не платить организации торговли, общепита, бытовых услуг, образования и досуга, которые работают в учреждениях культуры. Послабления по аренде получат также предприниматели, осуществляющие торговлю в метро: полное освобождение от платежей за март—июнь и 50-процентную скидку по аренде с июля и до конца 2020 года.

При этом московские компании продолжили применять целый ряд налоговых льгот. В частности, инвестиционные приоритетные проекты и технопарки Москвы не платят налог на имущество, промышленные комплексы уплачивают 50% от ставки налога. Малый и средний бизнес, состоящий на учете в налоговых органах не менее трех лет, освобожден от налогообложения 300 кв. м площади. Также действуют особые льготы по земельному и транспортному налогу для целого ряда организаций. Что касается налога на прибыль, то здесь льготы имеют резиденты ОЭЗ и компании, получившие статус московского инвестора.

Помимо этого марте в столице был создан оперативный штаб по поддержке экономики Москвы: его возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. За период работы оперштаба было проведено 12 заседаний, в которых приняли участие представители крупнейших деловых и экспертных сообществ. Совместно с бизнесом были разработаны четыре пакета антикризисных мер поддержки, запущены онлайн-ресурс и горячая линия для сбора предложений от столичного бизнеса, а также информирования о текущей экономической ситуации и принятых решениях.

В августе было принято решение трансформировать оперативный штаб в новый формат — Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, призванный продолжить сложившийся конструктивный диалог бизнеса и власти, а также выработать новые подходы к формированию экономики будущего. В рамках двух прошедших заседаний совета были рассмотрены актуальные вопросы реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, их востребованности, а также инвестиционные механизмы поддержки экономики и регламентация деятельности отдельных отраслей.

Бюджет с поправкой на пандемию

Уходящий год стал знаковым не только для жилищного строительства, но и для создания новой инфраструктуры Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В целях стимулирования восстановления экономики и московских предприятий после действующих ограничений за счет реализации инвестиционных проектов города потребуется увеличение дефицита московского бюджета до 510 млрд руб. в 2021 году. Но затем прогнозируется снижение разрыва между расходами и доходами — до 340,6 млрд руб. в 2022 году и 183,4 млрд руб. в 2023-м. Расходы при этом составят в 2021 году 3,1 трлн руб., в 2022 году — 3,2 трлн руб., в 2023-м — 3,3 трлн руб.

Бюджет Москвы на 2021 год останется социально ориентированным: траты по этим направлениям составят более 56,9% расходов городского бюджета, или порядка 1,8 трлн руб., увеличившись более чем на 108,8 млрд руб. по сравнению с бюджетом на 2020 год. Приоритетом будет госпрограмма развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на 13,4%. Также быстрее остальных вырастут расходы на госпрограммы развития культуры (+10,8%), социальной поддержки жителей (+5,3%), спорта (+5%) и образования (+2,6%).

На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и т. д.) в бюджете предусмотрено более 532 млрд руб. В том числе на прямые денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета планируется направить 63,5 млрд руб., старшему поколению — 188,8 млрд руб.

Расходы на здравоохранение с учетом средств ОМС в следующем году превысят 748 млрд руб. Приоритетными направлениями останутся профилактика, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, высокотехнологичная помощь, а также реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая проведение массовой бесплатной вакцинации населения. На профилактику инфекционных заболеваний будет выделено 12,7 млрд руб.

В онлайне и с ипотекой

Несмотря на сокращение активности в целом ряде секторов — в первую очередь в сфере услуг, в онлайн-торговле наблюдался бум: в ноябре на фоне распродаж и черной пятницы оборот в данном сегменте вырос почти на 36% к ноябрю 2019 года (тогда как посещаемость торговых центров находилась на уровне 67% от показателей ноября прошлого года). К аналогичной неделе предыдущего года обороты непродовольственной онлайн-торговли выросли на 57,5%, в то время как в сегменте непродовольственной розницы прирост составил 8,7%.

«Благодаря высокому уровню развития цифровых сервисов многие московские компании в период ограничений смогли расширить долю онлайн-продаж и наладить систему доставки - как за счет собственных служб, так и с использованием логистических посредников и продолжают работать в этом формате сейчас», - пояснил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По данным Аналитического центра города Москвы, по итогам 11 месяцев 2020 года доля такой торговли в общем обороте предприятий торговли и услуг составила 10,4%, что на 1,9 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хотя тенденция к увеличению доли онлайн-торговли характерна не только для Москвы, столица остается крупнейшим среди регионов России рынком электронной торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в первом полугодии 2020 года доля российского e-commerce в общем обороте розничной торговли достигла 10,9%, впервые приблизившись к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран. В США и Китае этот показатель составляет 13,9% и 29,9% соответственно. На долю Москвы приходится 29,2% всех отправлений по России и 26,6% отправлений из-за рубежа.

Еще одной тенденцией текущего года стал резкий рост популярности ипотеки (по льготной ставке 6,5%). Госпрограмма была запущена в апреле для борьбы с кризисом, но позволила не только удержать рынок новостроек от падения, но и резко увеличить спрос. В октябре заемщики в Москве поставили абсолютный рекорд за всю историю рынка: Росреестр зафиксировал 12 тыс. ипотечных займов, что на 51% больше, чем в октябре 2019 года. По сравнению с сентябрем показатель увеличился на 17%. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2019 года, когда Росреестр зарегистрировал 10,5 тыс. ипотечных сделок. Данные показывают, что ипотеку или материнский капитал используют 45%, остальные покупают квартиры на собственные средства. Суммарно за десять месяцев число ипотечных договоров выросло на 11%, в том числе в долевом строительстве — на 13,1% (всего 39,6 тыс.), их доля от числа всех договоров долевого участия увеличилась на 7,5 процентного пункта — до 47%.

Ксения Ильина