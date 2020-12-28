Москва включила бизнесу климат-комфорт

Столичное правительство расширило список предприятий, которые могут получить субсидии до 300 млн руб. в год на компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. Это только одна из мер, которая должна создать в Москве более комфортный климат для развития промышленного и инновационного сектора и увеличить число рабочих мест.

Креативная бизнес-составляющая

Поддержку промышленным предприятиям Москвы, используя различные инструменты, столичное правительство оказывает давно. И хотя COVID-19 не основная причина расширения списка предприятий, которые могут воспользоваться этой помощью, сегодня она особенно актуальна из-за негативного влияния пандемии на экономику.

Промышленность — важнейший сектор столичной экономики, от которого зависит благополучие жителей и всего города. Поэтому выходит, что поддержка предприятий взаимовыгодна: Москва помогает деловому сообществу запускать новые производственные линии, наращивать мощности, расширять рынок сбыта продукции, а взамен получает инвестиции в экономику, новые рабочие места и налоги в бюджет.

В целом более 200 столичных предприятий сегодня получают различные льготы от столичных властей. Среди них: 58 промышленных комплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств, а также 79 резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва». Инструменты, которые используют власти города для поддержки столичного бизнеса, различаются в зависимости от особенностей бизнеса и его потребностей.

Так, компании—резиденты столичной ОЭЗ получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить себестоимость производимой продукции. Только в прошлом году резиденты сэкономили на налогах и других обязательных платежах около 1 млрд руб.

А для промышленных комплексов актуальны пониженная ставка региональной части налога на прибыль, вдвое уменьшенный налог на имущество и сниженный на 80% земельный налог. По подсчетам столичных чиновников, поддержка города в течение пяти лет позволила промкомплексам сэкономить на налогах около 4,4 млрд руб. В текущем году такой статус получили еще пять предприятий.

Статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), в рамках которого создаются промышленные комплексы, индустриальные парки или технопарки, а также объекты в сфере обслуживания, образования, культуры или искусства, дает возможность инвестору на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку — например, на 26% уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнуляется ставка налога на имущество, на 99% снижается ставка арендной платы за земельный участок.

Льготы стимулируют ИПП не просто поддерживать свое предприятие, но и развивать его в непростое с точки зрения экономики время. Например, в рамках инвестиционного приоритетного проекта ООО «ПК “Элитгрупп Инвест”» готово инвестировать в создание в Западном административном округе столицы нового мясоперерабатывающего производства, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

«Этот механизм был запущен в 2018 году, сегодня таких проектов в столице 14 с совокупным объемом инвестиций более 32 млрд руб.,— сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.— Среди них, например, создание технопарка, индустриального парка, пищевых производств, завода автозапчастей и других значимых для города объектов. Рост числа ИПП позволяет нам говорить о том, что данный механизм поддержки востребован инвесторами».

Помощь взаймы

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Если говорить о прямой финансовой помощи — а это самый простой и действенный вариант поддержки, то в Москве она реализуется в нескольких форматах. Это, например, субсидии, которые столичные предприятия получают из городского бюджета с 2012 года. За это время их получило более 100 компаний на общую сумму 2,6 млрд руб. В 2020 году уже одобрили 41 заявку от промпредприятий на общую сумму почти 770 млн руб. В число получателей вошли предприятия пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, электрической и регулирующей аппаратуры, подъемно-транспортного оборудования, книжной продукции и пластиковой упаковки.

Например, промышленники могут получить до 100 млн руб. в год на возмещение затрат по лизинговым платежам за аренду оборудования или на частичную компенсацию расходов по технологическому присоединению объектов к инженерным сетям.

Вдвое больше, до 200 млн руб. в год, может быть выделено, например, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, аккредитивам на приобретение отдельных видов оборудования. В октябре текущего года столичное правительство также решило дать производителям возможность получить до 300 млн руб. в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на создание и развитие имущественного комплекса.

Еще один вариант финансовой поддержки — льготные займы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, подведомственного столичному Департаменту инвестиционной и промышленной политики. Разумеется, полученные таким образом средства необходимо будет вернуть, однако и выдаются они далеко не по банковским ставкам — всего под 2% годовых.

За последние четыре года предприятия Москвы получили займы от города на льготных условиях на общую сумму почти 2 млрд руб. Как результат: предприятия смогли повысить выручку в среднем на 12 руб. на каждый заемный рубль и привлечь сопоставимый с займами объем сторонних частных инвестиций.

С текущего года компании могут получить деньги на пополнение оборотных средств. Эта мера стала особенно востребованной в период пандемии. Заем выдается в рамках продукта «Развитие — оборотные средства» сроком до двух лет по льготной ставке — 2% годовых.

Благодаря этим средствам предприятия могут обеспечить сырьем текущие объемы производства, начать новые разработки и их тестирование, а главное — сохранить рабочие места. Такой вариант помощи популярен среди предприятий пищевой промышленности, производителей оптики, систем безопасности, контрольно-измерительных приборов. На сегодняшний день они получили уже 500 млн руб.

Еще с сентября существенную поддержку получили предприятия-экспортеры и компании, планирующие выход на внешние рынки. Они могут получить от столичного правительства заем, который вправе полностью использовать на приобретение оборотных средств — а это основная расходная статья при реализации экспортного контракта. Несмотря на то что компания в этом случае должна взять на себя обязательство на рубль льготного займа показать до рубля экспортной выручки в период действия договора займа, в такой финансовой поддержке сегодня заинтересован ряд предприятий, и один из пяти проектов, заявленных на получение средств из столичного бюджета, уже получил 200 млн руб. по этой программе.

Льготы — за кадры

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Комфортный климат для бизнеса — это взаимовыгодные отношения властей и бизнеса: компании получают возможность развиваться даже в сегодняшних сложных экономических условиях, а столица — дополнительные рабочие места и, соответственно, расширение налоговой базы для столичного бюджета.

В частности, для стимулирования появления рабочих мест в нынешнем году московские власти начали использовать новый формат привлечения бизнеса к созданию новых объектов вне центра города. Так, застройщики многоквартирных домов могут получить статус инвестиционного проекта и существенную поддержку от города, если одновременно с жильем создадут места приложения труда за пределами ТТК и МКАД. В результате город получает новые рабочие места и дополнительные источники пополнения бюджета за счет НДФЛ, налогов на имущество и прибыль, а застройщик — льготы и новые площади, посредством которых в будущем сможет получать доход.

Механизм взаимодействия власти и застройщиков несложен. «При строительстве жилых домов инвестор, как правило, нуждается в переоформлении земли с одного вида разрешенного использования на другой, а именно на строительство многоквартирных домов. За внесение изменений взимается существенная плата,— поясняет глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.— Тут и наступает время сделать выбор: платить полную сумму или вложиться еще в одну стройку и получить льготу. Если инвестор вместе с текущей стройкой построит еще и объект за ТТК или за МКАД, на котором появятся новые рабочие места, то он будет освобожден частично или полностью от платы за изменение вида разрешенного использования и за счет этого снизит затраты на создание нежилого объекта». Также застройщик частично или полностью освобождается от арендной платы за первый год строительства.

Статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения впервые был присвоен в конце сентября. В рамках проекта инвестор построит комплекс офисных зданий «Останкино бизнес-парк» в Бутырском районе площадью 46 тыс. кв. м. Проект планируется реализовать до конца 2023 года, в него будет вложено порядка 2,3 млрд руб. (застройщик «СЗ “Пионер-1”»). Будет создано более 400 рабочих мест.

Важно, что меры поддержки, предлагаемые сегодня Московским правительством столичному бизнес-сообществу, становятся все более востребованными со стороны предприятий. Как говорится, помощи много не бывает. Но в результатах такой помощи не меньше заинтересованы и столичные власти, получающие в период сложной экономической ситуации новые рабочие места, расширение налоговой базы, увеличение числа новых предприятий. По словам Александра Прохорова, правительство постоянно работает над расширением программ поддержки бизнеса, чтобы ей воспользовалось как можно больше инвесторов. «Если необходимо, то инициируем изменения в законодательство и в действующие постановления правительства,— добавляет он.— Городская поддержка промышленности дает свои результаты: Москва второй год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, также последние пять лет столица входит в топ-3 Национального рейтинга ГЧП среди российских регионов. И мы продолжим тенденцию на дальнейшее развитие инвестиционного и промышленного потенциала города».

Константин Анохин