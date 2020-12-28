Локализация успеха

Территории московских промзон в виде огромных заводов с картинно дымящими трубами или «зон отчуждения» посреди жилых районов постепенно уходят в прошлое. При этом промышленность из региона не исчезает — наоборот, создаются современные специализированные площадки и кластеры, где локализуют новые производства. Только за последние три года в Москву с помощью Агентства промышленного развития города Москвы пришли 37 высокотехнологичных промышленных предприятий, вложивших в свои проекты 17 млрд руб. Московские власти не собираются останавливаться на достигнутом, постоянно предлагая инвесторам новые инструменты поддержки.

Москва, как и любой мегаполис мира, постоянно развивается, предоставляя новые возможности для работающих в ней компаний. И если еще десять лет назад власти старались перенести промышленные предприятия за черту города, то сейчас, напротив, активно локализуют новые современные производства на московских площадках. Точек развития промышленности в столице с каждым годом становится все больше, функционируют индустриальный парк, пять площадок особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Точка роста

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Решить вопрос подбора площадки под бизнес, с которым сталкивается каждый инвестор при открытии нового предприятия, становится все проще. Уже сейчас данные о свободных территориях агрегируются в одном месте — реестре промплощадок на Инвестиционном портале Москвы, для размещения информации в котором собственники таких помещений могут в режиме онлайн подать заявку и привлечь производственных арендаторов.

Помимо этого определиться с местом будущей локализации и оформить все необходимые документы поможет правительство Москвы. Подбором производственных площадок и сопровождением инвесторов занимается Агентство промышленного развития Москвы (АПР) — подведомственная организация департамента инвестиционной и промышленной политики города). В итоге в городе появилось 3,2 тыс. новых рабочих мест. В год агентство обрабатывает более 120 обращений от потенциальных инвесторов — воспользоваться услугой может любая промышленная компания, которая рассматривает возможность создания нового производства на территории Москвы или расширения существующего.

Речь идет не только о готовых помещениях, но и просто земельных участках — зависит от запроса.

Несколько кликов до цели

Схема работает максимально просто. Как пояснила BG директор АПР Ирина Дегтярева, в агентство может обратиться любая промышленная компания — на первоначальном этапе нужно только заполнить техническое задание, в котором требуется указать площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, территориальные предпочтения и специализированные особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск запрашиваемой площадки на территории Москвы и направляет все подходящие варианты размещения заявителю. Сделать это можно, даже не выходя из дома или офиса, что особенно актуально в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки на фоне коронавируса.

Помимо подбора площадки правительство Москвы полностью берет на себя задачу проверить объект, который будет предоставлен инвестору. Сотрудники АПР связываются с собственником площадки, проводят верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, попадают в реестр, а по остальным выдается мотивированный отказ, чтобы правообладатель имел возможность проработать проблемные вопросы. После устранения недостатков отклоненную ранее заявку можно подавать повторно.

Кто уже воспользовался услугой

Фото: Предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Среди инвесторов, успешно поработавших с АПР по подбору площадки, есть представители как традиционного бизнеса, так и инновационной сферы. Так, московское предприятие UVL Robotics, которое занимается проектированием и изготовлением компонентов, а также сборкой беспилотных комплексов для доставки грузов и инвентаризации складов, при поддержке московского правительства нашло площадку на северо-востоке столицы для расширения производства. Компания сможет локализовать в Отрадном производство мелкосерийных беспилотных аппаратов, что позволит ей почти в два раза увеличить мощности и к концу 2020-го выпускать 100–120 беспилотников в год.

Среди крупных инвесторов АПР сопровождало, например, проект локализации производства лекарственных средств ООО «Кьези Фармасьютикалс» на территории технопарка «Физтехпарк». В своем выборе компания отталкивалась не только от существующих площадок для размещения производственного бизнеса в Москве, но и от действующих в городе мер поддержки бизнеса. Налоговые и другие льготы в Москве полагаются резидентам особой экономической зоны «Технополис «Москва», резидентам технопарков, а также предприятиям, получившим статус промышленного комплекса или инвестиционного приоритетного проекта и др.

Задача обеспечения договоренностей о встречных инвестиционных обязательств со стороны города при необходимости также решается в ходе подбора площадки. Такая работа, в частности, была проведена с компанией «Меркатор Калуга». Предприятие занимается выпуском подметательно-вакуумной техники, снегоуборочных машин, многофункциональных тракторов и погрузчиков. АПР провело сопровождение проекта по локализации такого производства на территории производственной площадки ЗАО «Новые Черемушки».

На этих примерах становится очевидным, что каждый инвестор сможет найти для себя место в Москве, если он готов развивать новое, полезное городу производство. И возможности для этого с каждым годом только расширяются вместе с территорией столицы.

Ольга Никитина