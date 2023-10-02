«Ее смерть не должна быть напрасной»

Три года прошло с момента гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая сожгла себя под окнами областного ГУВД. Правозащитники и друзья погибшей настаивали на возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства, но следствие отказало, решив, что журналистка пошла на самоубийство из-за «смешанного расстройства личности». Как в октябре 2020 года прощались с Ириной Славиной — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».