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«Ее смерть не должна быть напрасной»

В Нижнем Новгороде 2 октября вспоминают журналистку Ирину Славину

Три года прошло с момента гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной, которая сожгла себя под окнами областного ГУВД. Правозащитники и друзья погибшей настаивали на возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства, но следствие отказало, решив, что журналистка пошла на самоубийство из-за «смешанного расстройства личности». Как в октябре 2020 года прощались с Ириной Славиной — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

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Ирина Славина была известной в Нижнем Новгороде журналисткой. Ее знали как главного редактора сетевого издания Koza.press, активную и оппозиционно настроенную жительницу города

Ирина Славина была известной в Нижнем Новгороде журналисткой. Ее знали как главного редактора сетевого издания Koza.press, активную и оппозиционно настроенную жительницу города

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Смерть Ирины Славиной шокировала всех знавших ее нижегородцев

Смерть Ирины Славиной шокировала всех знавших ее нижегородцев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Горе поразило семью журналистки. На снимке дочь и мать погибшей, обе Маргариты. На заднем плане сын Вячеслав

Горе поразило семью журналистки. На снимке дочь и мать погибшей, обе Маргариты. На заднем плане сын Вячеслав

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Нижегородец Михаил Иоселевич является фигурантом уголовного дела, свидетелем по которому проходила Ирина Славина. У обоих 1 октября прошли обыски

Нижегородец Михаил Иоселевич является фигурантом уголовного дела, свидетелем по которому проходила Ирина Славина. У обоих 1 октября прошли обыски

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Проститься с Ириной Славиной и выразить соболезнования родным на гражданскую панихиду в Дом ученых пришли сотни нижегородцев

Проститься с Ириной Славиной и выразить соболезнования родным на гражданскую панихиду в Дом ученых пришли сотни нижегородцев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Некоторые жители города оставались в зале, чтобы попрощаться с Ириной Славиной и послушать, что о ней говорят друзья, коллеги и читатели

Некоторые жители города оставались в зале, чтобы попрощаться с Ириной Славиной и послушать, что о ней говорят друзья, коллеги и читатели

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

К гробу Ирины Славиной принесли море цветов

К гробу Ирины Славиной принесли море цветов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сын Ирины Славиной Вячеслав беседует с адвокатом Евгением Губиным (справа), защищавшим журналистку в судебных процессах

Сын Ирины Славиной Вячеслав беседует с адвокатом Евгением Губиным (справа), защищавшим журналистку в судебных процессах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Почтить память Ирины Славиной из Москвы приехал председатель партии &quot;Яблоко&quot; Николай Рыбаков

Почтить память Ирины Славиной из Москвы приехал председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Из сотен букетов, принесенных на панихиду, несколько принесла семья изобретателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. На снимке дочь Татьяна (справа) и правнучки Мария (слева) и Анна Сулоевы

Из сотен букетов, принесенных на панихиду, несколько принесла семья изобретателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. На снимке дочь Татьяна (справа) и правнучки Мария (слева) и Анна Сулоевы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Смерть журналистки тронула нижегородцев до глубины души

Смерть журналистки тронула нижегородцев до глубины души

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Оппозиционной активист Алексей Садомовский, как и Ирина Славина проходивший свидетелем по уголовному делу против Михаила Иосилевича, пришел на гражданскую панихиду

Оппозиционной активист Алексей Садомовский, как и Ирина Славина проходивший свидетелем по уголовному делу против Михаила Иосилевича, пришел на гражданскую панихиду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

После гражданской панихиды нижегородцы решили пройти траурной процессией к месту трагедии

После гражданской панихиды нижегородцы решили пройти траурной процессией к месту трагедии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Перед выносом гроба улицу Октябрьскую перекрыла толпа

Перед выносом гроба улицу Октябрьскую перекрыла толпа

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

За гробом шла вся семья Ирины Славиной

За гробом шла вся семья Ирины Славиной

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Нижегородцы прощались с Ириной Славиной аплодисментами

Нижегородцы прощались с Ириной Славиной аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

По Большой Покровской траурная процессия шла молча с цветами и фотографиями журналистки

По Большой Покровской траурная процессия шла молча с цветами и фотографиями журналистки

Фото: Коммерсантъ / Александра Викулова  /  купить фото

Нижегородские полицейские, подготовились к тому, что состоится траурная процессия, и временно приостановили движение автомобилей на площади Горького

Нижегородские полицейские, подготовились к тому, что состоится траурная процессия, и временно приостановили движение автомобилей на площади Горького

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Процессия завершилась перед зданием регионального управления МВД, где Ирина Славина сожгла себя 2 октября. Пришедшие призвали нижегородцев не позволить ее смерти стать напрасной. Проезжавшие мимо автомобилисты долго сигналили

Процессия завершилась перед зданием регионального управления МВД, где Ирина Славина сожгла себя 2 октября. Пришедшие призвали нижегородцев не позволить ее смерти стать напрасной. Проезжавшие мимо автомобилисты долго сигналили

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В минуту, когда погибла Ирина Славина, участники процессии зажгли свечи и поставили их у мемориала

В минуту, когда погибла Ирина Славина, участники процессии зажгли свечи и поставили их у мемориала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцы надеются, что в этот раз полицейские не станут разбирать мемориал в память о гибели Ирины Славиной, как они делали это в выходные

Нижегородцы надеются, что в этот раз полицейские не станут разбирать мемориал в память о гибели Ирины Славиной, как они делали это в выходные

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Ирина Славина была известной в Нижнем Новгороде журналисткой. Ее знали как главного редактора сетевого издания Koza.press, активную и оппозиционно настроенную жительницу города

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Смерть Ирины Славиной шокировала всех знавших ее нижегородцев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Горе поразило семью журналистки. На снимке дочь и мать погибшей, обе Маргариты. На заднем плане сын Вячеслав

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Нижегородец Михаил Иоселевич является фигурантом уголовного дела, свидетелем по которому проходила Ирина Славина. У обоих 1 октября прошли обыски

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Проститься с Ириной Славиной и выразить соболезнования родным на гражданскую панихиду в Дом ученых пришли сотни нижегородцев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Некоторые жители города оставались в зале, чтобы попрощаться с Ириной Славиной и послушать, что о ней говорят друзья, коллеги и читатели

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

К гробу Ирины Славиной принесли море цветов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сын Ирины Славиной Вячеслав беседует с адвокатом Евгением Губиным (справа), защищавшим журналистку в судебных процессах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Почтить память Ирины Славиной из Москвы приехал председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Из сотен букетов, принесенных на панихиду, несколько принесла семья изобретателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. На снимке дочь Татьяна (справа) и правнучки Мария (слева) и Анна Сулоевы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Смерть журналистки тронула нижегородцев до глубины души

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Оппозиционной активист Алексей Садомовский, как и Ирина Славина проходивший свидетелем по уголовному делу против Михаила Иосилевича, пришел на гражданскую панихиду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

После гражданской панихиды нижегородцы решили пройти траурной процессией к месту трагедии

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Перед выносом гроба улицу Октябрьскую перекрыла толпа

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

За гробом шла вся семья Ирины Славиной

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Нижегородцы прощались с Ириной Славиной аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

По Большой Покровской траурная процессия шла молча с цветами и фотографиями журналистки

Фото: Коммерсантъ / Александра Викулова  /  купить фото

Нижегородские полицейские, подготовились к тому, что состоится траурная процессия, и временно приостановили движение автомобилей на площади Горького

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Процессия завершилась перед зданием регионального управления МВД, где Ирина Славина сожгла себя 2 октября. Пришедшие призвали нижегородцев не позволить ее смерти стать напрасной. Проезжавшие мимо автомобилисты долго сигналили

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В минуту, когда погибла Ирина Славина, участники процессии зажгли свечи и поставили их у мемориала

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Нижегородцы надеются, что в этот раз полицейские не станут разбирать мемориал в память о гибели Ирины Славиной, как они делали это в выходные

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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