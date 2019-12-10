Бюджет Свердловской области на 2020 год приняли с дефицитом более 29 млрд рублей

Заксобрание Свердловской области приняло бюджет на следующий год с дефицитом на 29,6 млрд руб. Новый проект предусматривает доходы в размере 267 млрд руб., расходы составят 296,6 млрд руб.

В проект было внесено 25 поправок. В частности, на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры региона будет направлено 200 млн руб., на развитие материально-технической базы скорой помощи — более 170 млн руб. «Также дополнительно из региональной казны выделили 400 млн руб. на подготовку Нижнего Тагила к празднованию 300-летия. На эти средства планируется создать современный музейный комплекс заводоуправления Демидовых»,— сообщил председатель комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.

В профильном комитете пояснили, что 6 млрд руб. доходов поступят в бюджет за счет приватизации госимущества, в том числе продажи 100% акций птицефабрик «Рефтинская» и «Свердловская» и 51% акций полиграфического объединения «Север».

«Еще 428 млн руб. составят доходы от НДФЛ, 189,3 млн руб. — отчисления от объектов государственного сектора, 94,8 млн руб. — доходы от продажи земельных участков. За счет реализации полномочий в сфере рекламы в 2020 году планируется получить 139 млн руб.», — сообщил господин Терешков. Помимо этого, в региональный бюджет может поступить 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов».

Анастасия Реутова