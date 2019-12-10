Суд запретил пивовару использовать образ первооткрывателя копейского месторождения

Арбитражный суд Челябинской области запретил копейскому предпринимателю распространять рекламу магазина-пивоварни Redikortsev. Решение принято 4 декабря, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России.

В марте этого года антимонопольное ведомство региона признало ненадлежащей рекламу пивоварни на проспекте Победы в Копейске, на которой был использован стилизованный портрет первооткрывателя местного угольного месторождения Ивана Редикорцева. В УФАС обратилась администрация Копейска с заявлением, что название магазина вызвало общественный резонанс и волну негодования среди жителей города. В Копейске установлен памятник Ивану Редикорцеву, а сквер, в котором он расположен, получил неофициальное наименование в честь инженера.

Челябинское УФАС выдало предпринимателю предписание с требованием прекратить использовать в рекламе образ и фамилию первооткрывателя угольного месторождения. Пивовар его не исполнил, поэтому антимонопольное ведомство обратилось в Арбитражный суд. По результатам рассмотрения дела предприниматель обязан самостоятельно демонтировать спорные рекламные конструкции. По данным Челябинского УФАС, ответчик и его представитель в суд не пришли, что может затруднить исполнение судебного акта.