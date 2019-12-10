На всякий подснежный случай

Бывший министр общественной безопасности Прикамья, экс-зам­главы регионального ГУ МЧС Андрей Ковтун задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, на протяжении нескольких лет он трудоустраивал своего знакомого в подразделения пожарной охраны. На работе тот не появлялся, а его зарплату господин Ковтун якобы забирал себе. Уголовное дело расследуется СУ СКР по Пермскому краю, сегодня следствие будет решать вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.



Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю в порядке ст. 91 УПК задержан бывший министр общественной безопасности Андрей Ковтун, рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, это произошло сегодня. Господин Ковтун является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Изначально уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ и касалось хищения бюджетных средств, выделенных на выплату зарплаты пожарным.

По версии следователей и оперативников, преступление было совершено, когда Андрей Ковтун служил в структурах МЧС. Как считают силовики, в течение нескольких лет житель региона был трудоустроен поочередно в различных пожарных частях. На рабочем месте он не появлялся, но в течение примерно трех лет исправно получал заработную плату. Свою «карьеру» он закончил в одном из пожарных формирований Добрянского района. Якобы в итоге он дал показания, что является знакомым господина Ковтуна, который и получал начисляемые «пожарному» денежные средства. Речь идет о сумме чуть меньше 1 млн руб. Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, осенью он допрашивался по этому уголовному делу в качестве свидетеля.

Андрей Ковтун закончил Свердловское пожарно-техническое училище и проработал в различных структурах, связанных с пожарной охраной больше тридцати лет. В структуре ГУ МЧС по Пермскому краю он дослужился до должности первого заместителя начальника главного управления. В 2011 году господин Ковтун ушел на повышение, заняв должность заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС, где курировал деятельность государственной противопожарной службы. В 2015 году, по данным открытых источников, он был освобожден от занимаемой должности указом президента РФ. Карьеру в министерстве закончил в звании генерал-майора внутренней службы.

На должность министра общественной безопасности господин Ковтун был назначен в январе 2017 года губернатором Виктором Басаргиным и покинул ее 23 января текущего года. Свою трудовую деятельность он продолжил в региональном ГКУ «Управление государственной пожарной службы Пермского края», став его руководителем. Эта организация является подведомственной министерству территориальной безопасности и курирует подразделения противопожарной службы, которые не входят в структуру МЧС. Таких частей в Пермском крае насчитывается 58.

Как рассказали „Ъ-Прикамье“ знакомые с ситуацией источники, вопрос о предъявлении Андрею Ковтуну обвинения и избрании меры пресечения будет решаться 10 декабря. По их данным, ранее свою причастность к совершению преступления он отрицал. Согласно диспозиции ст. 91 УПК, в изоляторе временного содержания он может находиться до 48 часов.

Дмитрий Астахов