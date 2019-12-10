«Гагарину» предлагают конкурента

Балаковский аэропорт, закрытый 18 лет назад, может быть восстановлен и станет вторым аэропортом Саратовской области. Об этом во время очередного визита в регион заявил спикер Госудмы Вячеслав Володин. Приступить к разработке проекта планируется в следующем году, а придумать название для новой воздушной гавани предлагается уже сейчас. Эксперты сомневаются в необходимости этого объекта, однако считают, что он может быть востребован в случае развития региональных авиа­перевозок.

В Саратовской области планируется построить еще один аэропорт. Об этом стало известно во время визита спикера Государственной думы Вячеслава Володина в Балаково. Господин Володин предложил восстановить аэропорт, построенный в 1984 году и закрытый в 2001м. Объект начали строить в 1980 году. Длина взлетно-посадочной полосы составляла 2500 м (длиннее, чем в саратовском), аэродром мог принимать самолеты типа Ил76, Ту160.

Вячеслав Володин осмотрел ВПП и здание аэропорта. Его реконструкцию власти намерены провести на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что разработка проекта начнется уже в следующем году. Объем финансирования пока не известен, однако спикер Госдумы призвал придумать название для новой воздушной гавани.

В распространенном пресс-службой саратовского отделения «Единой России» заявлении депутат Госдумы Николай Панков утверждает, что Балаково «динамично развивается, и возродить аэропорт сегодня действительно необходимо». Местные власти пока никак не отреагировали на заявление господина Володина.

Отметим, в августе этого года в Саратове был открыт аэропорт «Гагарин», который строился с 2012 года. Оператором является АО УК «Аэропорты регионов» (ГК «Ренова»). Первый тестовый пассажирский рейс в новый аэропорт состоялся 18 августа. Новый аэродром со взлетно-посадочной полосой длиной 3 тыс. м и шириной 45 м соответствует первой категории ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации). Плановый пассажиропоток аэропорта — 1 млн человек в год. В октябре «Гагарин» обслужил 59537 пассажиров.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов предположил, что аэропорты, подобные балаковскому, могут быть востребованы в том случае, если региональное авиасообщение будет восстанавливаться. «В первую очередь, они могут рассматриваться как помощь аэропортам в региональных столицах, быть запасными для них, если те окажутся слишком загруженными. Кроме того, подобные аэропорты могут связать друг с другом разные города страны, не являющиеся областными центрами»,— считает господин Баранов. По его словам, важно понимать, кто и на каких условиях станет владельцем таких аэропортов, станет их развивать. «Не исключено, что именно государство, например, в лице регионов, может быть им, по крайней мере, на первое время. Затем, по мере того, как такие аэропорты будут развиваться и их показатели будут расти, можно ставить вопрос об их полной или частичной приватизации. Пока же надо определить, где найти средства на строительство таких аэропортов и начало их работы, возможно, что на это потребуются средства не только из региональных бюджетов, но и помощь федерального центра»,— отмечает эксперт.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александр Осин считает, что аэропорт в Балаково, в случае его строительства, «столкнется с теми же рисками, что и 20 лет назад». «При изменении макроусловий и росте цен на углеводороды и сырьевые ресурсы в целом относительно темпов роста ВВП ему потребуется поддержка со стороны бюджета»,— считает он. По его мнению, проблема в том, что аэропорт планируется построить не под влиянием органически растущего потребительского спроса, который в последние годы стагнирует или демонстрирует крайне низкие темпы роста, а под влиянием дисбаланса в издержках, который позволил увеличить в пассажиропотоке РФ долю авиаперевозок»,— предполагает эксперт.

Генеральный директор компании «Инфомост» Борис Рыбак затруднился оценить целесообразность еще одного аэропорта в Саратовской области. «Я впервые сейчас услышал, что есть город Балаково и что там собираются строить аэропорт. В Саратове и „Гагарин“ пока недозагружен, а с учетом того, что недалеко находится самарский международный аэропорт „Курумоч“, переманить пассажиров из него в районный центр будет весьма непросто»,— уточнил господин Рыбак.

Марина Ковалева