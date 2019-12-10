Для кошек расширяют прилавки

Крупный продавец товаров для домашних животных «Ле'Муррр» и сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл» запустят совместный проект в этом сегменте. В самих зоомагазинах продажи товаров для питомцев перестали расти, а спрос смещается в федеральную розницу и онлайн.

Основной владелец ГК «Иванко» Алексей Иващенков и ООО «Вкусвилл» учредили на паритетных началах ООО «Лемуррр-ВВ» на прошлой неделе, следует из ЕГРЮЛ. «Иванко» занимается дистрибуцией кормов для домашних животных под брендами Pronature, 1st Choice, Schesir, Stuzzy и др. Группа также управляет сетью зоомагазинов «Ле'Муррр», в которую, по собственным данным, входит свыше 210 точек, 90 из которых работают по франшизе. «Лемуррр-ВВ» создана для совместного с «Вкусвиллом» развития зоомагазинов, подтвердил “Ъ” господин Иващенков. Пилотный объект площадью около 50 кв. м должен открыться в центре Москвы до конца года. При успехе сеть может быть масштабирована. Объем инвестиций в ее создание не раскрывается. Представитель «Вкусвилла» заявил, что концепция пока прорабатывается.

В 2018 году выручка управляющего сетью «Ле'Муррр» ООО «Стрелец» выросла почти в 2,2 раза, до 745,8 млн руб. Чистый убыток был 379 тыс. руб. против прибыли 9,79 млн руб. годом ранее (данные Kartoteka.ru). «Вкусвилл» включает свыше 1 тыс. одноименных магазинов с продуктами для здорового питания. Выручка в 2018 году увеличилась на 70,3%, до 54,6 млрд руб., чистая прибыль — на 79,5%, до 1,13 млрд руб. Фондам Baring Vostok принадлежат 12,16% ООО «Вкусвилл», 1,76% у основателя сети Андрея Кривенко, 86,08% через ООО «Проект "Избенка"» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын.

По словам Алексея Иващенкова, ассортимент новых магазинов будет схож с представленным в «Ле'Муррр», но без крупных федеральных брендов. В «Ле'Муррр», к примеру, есть марки Mars (Royal Canin, Pedigree) и Nestle (Purina). В перспективе в рамках развития магазинов «Лемуррр-ВВ» не исключается и создание собственных торговых марок, добавил господин Иващенков.

«Ле'Муррр» и «Вкусвилл» запускают проект на фоне замедления оборота зоомагазинов. Как следует из данных Nielsen на сентябрь 2019 года, за год продажи категории в специализированной рознице в натуральном выражении не росли, а в деньгах увеличились на 8%. При этом в супермаркетах, гипермаркетах и т. п. показатели были 4% и 11% соответственно, что сопоставимо с динамикой всего рынка (4% и 10%). Корма для кошек и собак стали одними из самых быстрорастущих категорий и онлайн: в октябре 2018 — сентябре 2019 года их продажи росли на 122% и 96% соответственно. В результате доля зоомагазинов на рынке товаров для домашних животных за период сократилась с 19% до 18%, следует из данных Nielsen.

Но Алексей Иващенков считает, что цифры не учитывают продажи всех специализированных сетей. По его словам, создание проекта с динамикой продаж зоомагазинов никак не связано. Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев знает, что идея проекта исходила от «Вкусвилла». Он говорит, что компания хочет протестировать свой подход к рознице в нескольких категориях, где может быть наибольший потенциал. Euromonitor International оценивает оборот рынка товаров для домашних животных в России в 2018 году в $3,05 млрд. Ранее «Вкусвилл» сообщал об открытии кулинарий «Парим-варим», кафе, магазинов по продаже замороженных продуктов «Вкусвилл Айс» и пр.

Анатолий Костырев