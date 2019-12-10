«Дамате» разделает индейку

Крупнейший российский производитель индейки ГК «Дамате» выходит на рынок Северо-Запада. Компания откроет в Ленобласти завод по выпуску полуфабрикатов. Запуск завода мощностью до 200 тонн продукции в месяц запланирован на второй квартал 2020 года. В случае успеха проекта компания может открыть подобные производства в других регионах.

ГК «Дамате» построит в Ленинградской области завод по производству полуфабрикатов из индейки. Как пояснила “Ъ” представитель холдинга, новое предприятие будет выпускать до 200 тонн продукции в месяц и использовать собственное сырье компании. «Организация дополнительных площадок позволит нам сделать продукт доступнее, а также учесть традиционные вкусы и предпочтения того или иного региона»,— рассказали в «Дамате». В группе также отметили, что некоторые позиции охлажденной линейки имеют ограниченные сроки хранения. Ввод завода в эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года, объем инвестиций в производство, перечень выпускаемой продукции и расположение завода в холдинге не уточнили. Если проект окажется успешным, то будет масштабирован в других регионах, уточнила представитель холдинга. Источник “Ъ”, близкий к правительству Ленобласти, говорит о том, что производственная площадка будет расположена во Всеволожском районе, в промзоне «Уткина Заводь».

«Дамате» является крупнейшим производителем индейки в России. По итогам 2018 года группа выпустила 88 тысяч тонн мяса индейки, а к 2020 году рассчитывает расширить мощности до 155 тысяч тонн в убойном весе в год к 2020 году. Помимо этого холдинг занимается молочным животноводством и переработкой молока, а также планирует построить в Ставропольском крае завод по производству баранины мощностью до 15 тыс. тонн мяса в убойном весе в год. Владельцами «Дамате» являются Наум Бабаев и Рашид Хайров.

По оценке заместителя начальника аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрия Маркова, инвестиции в строительство завода могут составить около 200-300 млн рублей, а срок окупаемости займет 7-8 лет. Стоимость проекта будет зависеть от вида выпускаемой продукции, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, указывая, что заявленный объем производства невелик в масштабах группы. В настоящий момент рынок индейки непростой, поэтому компании делают фокус на расширение номенклатуры продукции, добавляет партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Продукция глубокой переработки из индейки (ветчины, колбасы) очень популярна на локальных рынках, пояснил он. На территории региона было бы логично производить продукцию с добавленной стоимостью, например рубленые котлеты и шницели, полагает господин Давлеев.

Открытие производства в регионе — правильный шаг, учитывая, что возить готовую охлажденную продукцию на длинные расстояния сложно, отмечает господин Давлеев. Благодаря этому группа также сможет диверсифицировать каналы продаж, учитывая, что сектор общепита в Петербурге развивается быстрыми темпами за счет большого притока туристов, подчеркивает эксперт. По его словам, в Северо-Западном регионе индейку производят только компании «Труд» и «Конкорд», которые испытывают сложности с расширением производства. Рынок потребления мяса индейки в Санкт-Петербурге и области составляет порядка 17 тыс. тонн в год, при выходе на полную мощность предприятие займет до 15% рынка, отмечает господин Марков.

Согласно подсчетам Россельхозбанка, за последние десять лет объем потребления индейки в России увеличился практически в четыре раза. В 2018 году емкость рынка индейки составила около 270 тыс. тонн, а к 2021 году может достичь 485 тыс. тонн, прогнозировали в кредитной организации. Уровень потребления индейки на душу населения в стране равняется 2,33 кг в год. Для сравнения: в ЕС этот показатель составляет до 4 кг в год, а в США достигает 8 кг.

Константин Куркин