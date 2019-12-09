СКР задержал бывшего министра общественной безопасности Пермского края

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю адержан бывший министр общественной безопасности Андрей Ковтун, рассказали “Ъ-Прикамье” знакомые с ситуацией источники. По их данным, это произошло сегодня, 9 декабря, причину задержания источники не уточнили. Ранее господин Ковтун фигурировал в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере со средствами бюджета.

По данным источников, один из жителей края в течение трех лет был трудоустроен поочередно в нескольких пожарных частях. Фактически на работе он не появлялся, но исправно получал зарплату. Якобы позже он дал показания, что знаком с Андреем Ковтуном, который и получал деньги. Также собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что отрабатывают его причастность к другим преступлениям.

Период совершения возможного преступления относится к периоду службы господина Ковтуна в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве он дослужился до звания генерал-майора и первого заместителя начальника главка. В январе 2017 года он был назначен министром губернатором Виктором Басаргиным. Свой пост он покинул 23 января 2019 года.

Дмитрий Астахов, Пермь