«Тепличный комбинат ”Белореченский“» вошел в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Тепличный комбинат ”Белореченский“», информация опубликована на ЕФРСБ. Заявление о признании компании несостоятельной подано ПАО «Сбербанк России», общество задолжало кредитному учреждению около 530 млн руб.

«Тепличный комбинат ”Белореченский“» - инвестиционный проект, реализуемый ООО «ПКФ АГРОТИП». Предполагалось реализовать его в два этапа. Площадь комплекса для выращивания овощных и зеленных культур должна была составить 15,3 га. Первая очередь введена в эксплуатацию в I квартале 2016 года, сообщается на сайте организации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Белореченске в 2007 году. Выручка от продаж в 2018 году составила 333 млн руб, чистый убыток — 197 млн руб.

Андрей Ульченко