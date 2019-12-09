В Перми задержали бывшего высокопоставленного чиновника

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю в порядке ст. 91 УПК задержан бывший министр общественной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, рассказали источники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией источники. По их данным, это произошло сегодня, причину задержания они не уточнили.

Ранее господин Ковтун фигурировал в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере со средствами бюджета. Так один из жителей края в течение трех лет был трудоустроен поочередно в нескольких пожарных частях. Фактически он на работе не появлялся, но исправно получал зарплату. Якобы позже он дал показания, что знаком с Андреем Ковтуном, который и получал деньги. Также собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что отрабатывают его причастность к другим преступлениям.

При этом период совершения возможного преступления относится к периоду службы господина Ковтуна в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве он дослужился до звания генерал-майора и первого заместителя начальника главка. В январе 2017 года он был назначен министром губернатором Виктором Басаргиным. Однако 23 января 2019 года он неожиданно покинул пост.

Тогда было объявлено, что он будет заниматься вопросами противопожарной безопасности в одной из структур. Однако, по данным «Ъ-Прикамье», фактически с экс-чиновником расстались накануне начала расследования в отношении него.