В Краснодаре чиновники отстранены на время расследования дела о стихийных свалках

Мэр Краснодара Евгений Первышов отстранил от работы сотрудников администраций внутригородских округов, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба администрации города. Служебная проверка идет параллельно с расследованием уголовного дела по факту махинаций с бюджетными средствами: по версии МВД, краснодарское ООО «УБИС», исполнитель муниципального контракта на ликвидацию стихийных свалок, вывозило отходы не на полигон, а в лесополосы и на пустыри.

Руководство ООО «УБИС» намерено обжаловать постановление о возбуждении дела в суде, настаивая на том, что нарушений при исполнении контракта не было. Александр Журавлев, глава администрации Прикубанского округа Краснодара, в ходе планерки в мэрии города также заявил, что подрядчик выполнил работы в полном объеме. При этом чиновник признал, что в городе имеется место стихийного складирования отходов, где накопилось большое количество мусора, при этом установить виновных в возникновении стихийной свалки пока не удается. Мэр Краснодара Евгений Первышов назвал такой подход формализмом и пообещал уволить всех ответственных чиновников, если изложенные в уголовном деле сведения подтвердятся.

Анна Перова, Краснодар