Мэр Краснодара отстранил чиновников из-за вывоза мусора

Глава кубанской столицы сообщил о том, что отстраняет на время следственных действий чиновников отдела санитарии Прикубанского округа. Вопрос об этом был поднят на планерке в горадминистрации в понедельник, 9 ноября.

«Сегодня я жду эти все заявления. По приостановке пока исполнения служебных обязанностей. Дальше мы будем смотреть по результатам, которые предоставит Управление внутренних дел», - заявил градоначальник.

Ранее глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев сообщил, что речь идет о складирования мусора в районе поселка Индустриального, о чем неоднократно сообщали местные жители. «Об этой проблеме мы знаем и неоднократно писали обращения в полицию, чтобы выявили виновных и приняли меры. На сегодняшний день такая ситуация. Были ли это те же подрядчики — я не готов сказать, думаю, что следственные органы это установят», - сказал глава округа.

Василий Хитрых