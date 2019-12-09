Мэрия Уфы распределила между 11 НКО гранты на 2 млн рублей

Администрация Уфы опубликовала список 11 социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, которые в 2019 году получат гранты в форме субсидий на общую сумму 1,998 млн руб. Как следует из постановления, опубликованного на официальном сайте мэрии, самый крупный грант — 300 тыс. руб. — получила организация ТОС «Максимовка» на проект под названием «Начало пути к безопасности». Он предусматривает благоустройство пешеходной зоны вдоль проезжей части центральных улиц микрорайона.

Самый маленький грант — на сумму 84 тыс. руб. — выделен на проект «ЖКХ-консультант» организации «Уфасити.ми», которая специализируется на защите законных интересов потребителей коммунальных и государственных услуг.

Кроме того, субсидии в размере 100 тыс. руб. получат ДПО «Институт профессионального образования “Респект“» — на проект «Будущий предприниматель»; региональное отделение Всероссийского общества глухих — 135 тыс. руб. на проект «Уфа — за жестовое общение»; региональное отделение детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» — 179 тыс. руб. на проект «Образовательный молодежный форум Я — МИR».

Еще шесть НКО получат по 200 тыс. руб. В их числе «Академия труда и социальных отношений» с проектом «Компетентный управдом столицы», «Общественный фонд развития города» с проектом общественное премии «Достояние столицы», КВН Уфы с проектом «Место для юмора», организация «Морское собрание РБ» с проектом издания книги о судьбах военнослужащих «Герои нашего времени», «Российский детский фонд» с проектом «Подари мне крылья» и организация «Городская среда» с проектом «НКО FEST».

Гранты выделены городским бюджетом.

Майя Иванова