В бюджет Краснодара поступило 18,2 млрд рублей собственных средств

За 11 месяцев текущего года в бюджет Краснодара поступило 18,23 млрд руб. собственных доходов. Это 94% от плана на год, сообщил на планерном заседании директор городского департамента финансов Александр Чулков. По его словам, план 11 месяцев исполнен на 103,2%, перевыполнение составило 570 млн руб.

В частности, перевыполнение налоговых доходов составило 503 млн руб., неналоговых — 67 млн руб. Превышение в сопоставимых условиях — 109% или 1,25 млрд руб.

По словам господина Чулкова, поступления от налога на имущество физических лиц в бюджет Краснодара превысило 670 млн руб. План составлял 654 млн руб. Уточняется, что это исторический максимум.

В консолидированный бюджет Краснодарского края за 11 месяцев от налогоплательщиков Краснодара поступило почти 102,9 млрд руб., что составляет 94% от уточненного годового плана. Удельный вес доходов от плательщиков Краснодара в краевом консолидированном бюджете составляет 37,7%. План на декабрь по собственным доходам городской казны утвержден в объеме 1,7 млрд руб.

Дмитрий Михеенко