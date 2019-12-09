Власти Красноярска приостановили проект платных парковок

Администрация Красноярска не будет перезаключать договор с компанией «Инфоком», которая совместно с властями реализовывала проект платных парковок в городе. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в пресс-службе мэрии, пятилетний договор с подрядчиком истек 8 декабря.

«Во-первых, не были выполнены все условия договора. Во-вторых, изначально предполагалось, что после запуска инвестором проект в дальнейшем будет реализовываться силами муниципалитета, в том числе и за счет бюджета мэрии»,— сказал исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию со СМИ городской администрации Максим Куваев.

В мэрии добавили, что сейчас все оборудование передается компанией в собственность города на инвентаризацию. «Время на это заложено до марта 2020 года, после чего проект перезапустят»,— уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Инвестиционное соглашение с «Инфокомом» было заключено в 2014 году. Стоимость создания парковок оценивалась более чем в 300 млн руб. В департаменте городского хозяйства пояснили “Ъ-Сибирь”, что компания получала около 87% платежей, остальная часть — мэрия. В начале декабря этого года глава департамента финансов администрации города Ирина Хаснутдинова говорила местным СМИ, что инвестор в последний год работы по проекту перечислил в городской бюджет всего 44 тыс. руб.

Всего в Красноярске 1,5 тыс. платных парковочных мест. Теперь они будут работать в режиме обычных парковок, с водителей не будет взиматься плата.

Юлия Сасевич