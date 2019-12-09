«МЖК ”Краснодарский“» выступил поручителем по 100-миллионному кредиту «Юга Руси»

Масложировое предприятие из Краснодара обязывается отвечать перед «Россельхозбанком» по кредиту, выделенному ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» (оба предприятия контролируются агропромышленной группой «Юг Руси»). Кредитная линия на 101 млн руб. открыта банком 5 декабря. Информация об этом размещена в «Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи «МЖК ”Краснодарский“» в прошлом году составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб. ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси» зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Выручка от продажи составила 24,5 млрд руб., прибыль — 206,6 млн руб.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, в СМИ муссировалась информация о том, что с 1 июля предприятие прекращает свою работу в Краснодаре, что связано со сложной логистикой, из-за которой поставщики не хотят везти сырье, и предприятие работает убыточно. В конце мая гендиректор холдинга «Юг Руси» Александр Гребенщиков сообщил на встрече с мэром краевой столицы, что МЖК «Краснодарский» не будет полностью ликвидировать производство в центре города.

Андрей Ульченко