Столичная зима уступает место потеплению

Москву снова ждет аномальное потепление. Наступающая неделя начнется с серьезной оттепели. Как минимум два дня температура будет на 4-5 градусов выше нормы. После этого все-таки похолодает, но совсем ненадолго, сообщил “Ъ FM” ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начало недели в Центральной России ознаменуется оттепелью и осадками, причем преимущественно в виде мороси и слабого дождя. Кроме того, такая сырая погода будет сопровождаться плотным порывистым ветром со скоростью до 10-15 м/сек. В понедельник и вторник даже ночью в Москве будет не ниже 0…+3 градусов. А днем и вовсе столбики термометров будут колебаться от +1 до +4, что на 6-7 градусов выше климатической нормы. Однако в ночь на среду с приближением холодного атмосферного фронта ливни станут переходить в мокрый снег, а к утру, когда температура понизится до околонулевых отметок, в заряды снега. Причем на дорогах станет скользко, образуется гололедица, в зоне которой окажется большинство регионов севера и запада Центральной России.

Далее погода возьмет курс на улучшение. В период со среды до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, обойдется без осадков. Под утро ожидается мороз и до -3…-8. И после полудня не выше 0…-5, что близко к многолетней норме, но по-прежнему немного не дотягивает до нее. В воскресенье с Запада подойдет атлантический циклон, небо снова затянут снеговые тучи, холод станет отступать, и погода сделает призрачными надежды на наступление настоящей русской зимы»,— заявил Тишковец.

Как сообщили в погодном центре «Фобос», минувшая осень в целом и ноябрь в частности стали самыми теплыми за всю 140-летнюю историю наблюдений за погодой в России. И наступившая зима с большой вероятностью также станет если не самой, то одной из самых теплых за полтора века.