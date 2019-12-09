Совет директоров ПАО «ТНС Энерго Кубань» досрочно прекратит свои полномочия

Советом принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров общества, на котором будут подняты вопросы досрочного прекращения полномочий совета директоров, а также утверждение устава организации в новой редакции. Информация об этом опубликована в «Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс». В последний раз акционеры ПАО «ТНС Энерго Кубань» избирали совет директоров в июне этого года. Внеочередное собрание назначено на 10 февраля.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, в октябре в ПАО «ТНС энерго Кубань» был назначен новый управляющий директор. Им стал Борис Щуров. Ранее он был первым заместителем генерального директора. Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Краснодарского края и Адыгеи за исключением границ зоны деятельности АО «НЭСК».

Андрей Ульченко