Жители Дагомыса высказались за создание поселка городского типа

Большинство жителей сочинского микрорайона Дагомыс высказались за присвоение ему статуса поселка городского типа. Так решили 94% участников опроса, необходимого для присвоения муниципалитету соответствующего статуса.

Как сообщили в администрации Сочи, опрос в Дагомысе проходил с 3 по 8 декабря. В нем приняли участие 73% жителей. Всего в списки было включено 14,94 тыс. человек. Было открыто семь участков, сформированы мониторинговые группы, проводившие подворовые и поквартирные обходы.

Сообщается, что отчет по итогам голосования будет направлен в Законодательное собрание Краснодарского края.

Василий Хитрых