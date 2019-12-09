В Челябинске закроют для ремонта путепровод на Троицком тракте

Администрация Челябинска планирует закрыть для ремонта путепровод, соединяющий Троицкий тракт с улицей Дарвина. Этого потребовал на аппаратном совещании в мэрии директор компании «Южуралмост» Алексей Струговец, подрядчик ведет работы по реконструкции дороги и строительству новой развязки.

«Прошу задуматься о том, чтобы на какое-то время закрыть движение. Можно было запараллелить ряд работ, но из-за движения мы не можем этого сделать», - обратился к мэру Наталье Котовой Алексей Струговец.

Глава города высказалась за перекрытие Троицкого тракта, она рекомендовала ввести ограничение для движения автомобилей во время новогодних праздников. При этом точные сроки проведения работ Наталья Котова не назвала. «Я думаю, это будет не семь дней, может быть, даже не месяц. Нам придется его закрыть, в противном случае мы будем очень долго его делать. Часть работ будет вестись на проезжей части. Сейчас продумаем все маршруты, все подъездные пути для большегрузов, для легковых автомобилей, разработаем карт-схему»,- подчеркнула Наталья Котова.