Игровая экономика

Директор отдела приложений и игр Google Play Пурнима Кочикар — о перспективах развития рынка мобильных приложений и успешных компаниях российских разработчиков.

Уже больше 20 лет я руковожу разработкой приложений и могу с уверенностью сказать, что в России живут одни из самых талантливых IT-специалистов. Здесь трудится примерно 1 млн разработчиков. О качестве специалистов говорит то, что они занимают первые места в ведущих рейтингах программистов, таких как TopCoder и Algorithms.

С другой стороны, и обычные пользователи здесь очень активны. Согласно отчету GfK, больше половины россиян пользуются интернетом, треть из них используют для выхода в сеть только мобильные устройства. Благодаря таким платформам, как Android, смартфоны доступны многим, а российский интернет является одним из самых дешевых в мире. Столь высокий уровень развития мобильного рынка дает разработчикам широкие возможности для создания и экспорта мобильных приложений.

По данным App Annie, в 2018 году российский рынок мобильных приложений вырос на 39% и поднялся на девятое место в рейтинге самых прибыльных рынков. Кроме того, Россия занимает пятое место в мире по объемам скачивания приложений и лидирует по количеству разработчиков с выручкой более $1 млн в месяц в своем регионе.

Игры — самый большой сегмент мирового рынка цифрового контента. Они ежегодно вносят большой вклад в развитие мобильной экономики России, на долю которой приходится 1,7% местного ВВП, или $25 млрд. В 2018 году мобильные игры заняли 51% глобального рынка. Из них 41% — игры на смартфонах, 10% — на планшетах. Индустрия разработки игр — это еще и новые рабочие места. В целом компании разработчиков в России создают 470 тыс. рабочих мест. Согласно исследованию РАЭК и ВШЭ, ожидаемое количество рабочих мест в этой индустрии к 2021 году составит около 1,1 млн.

Компания Playrix из Вологды на ноябрь текущего года занимает первое место по выручке среди всех игровых компаний и входит в десятку крупнейших разработчиков мира. Их продукты вы наверняка видели на первых строчках магазинов приложений: HomeScapes, GardenScapes и WildScapes. Яркие симуляторы с хорошей графикой пользуются популярностью у аудитории разных возрастов. Ежедневная аудитория игр Playrix — 30 млн человек из США, Китая, Японии, России и других стран. В штате компании 1,3 тыс. сотрудников, которые работают в 15 офисах России, стран СНГ и Ирландии.

Еще один выдающийся проект— компания MyTona, основанная якутскими разработчиками. На сегодняшний день над созданием игр в жанре квестов работают 650 сотрудников из России, Сингапура и Новой Зеландии. С момента основания в 2012 году компания достигла второго места в рейтинге самых кассовых издателей из России с аудиторией в США, Великобритании, Франции и Южной Корее. Один из самых успешных проектов разработчиков — игра Cooking Diary — достиг 10 млн скачиваний.

Моя задача в Google — искать новые способы привлечения независимых разработчиков на Android. Google Play активно поддерживает их, давая возможность достичь успеха на глобальном рынке благодаря платформам Android и Google Play. Мы организовываем технические и бизнес-консультации, а также инвестируем в разработку различных форматов платежей. Кроме того, мы запустили проект Indie Corner — коллекцию игр в Google Play от инди-разработчиков, а также конкурс Google Play Indie Games Contest, поддерживающий небольших разработчиков. В текущем году Россия — третья по числу поданных заявок.

При этом частному сектору и государству важно создавать условия для развития и удержания высокотехнологичного бизнеса цифровых развлечений, доступного на глобальном рынке. В первую очередь речь идет о специализированном образовании в области разработки приложений. В Москве и Санкт-Петербурге уже сейчас можно достаточно легко найти обучающие программы по созданию игр, а вот в регионах с этим сложнее. Частично эта проблема решается вместе с развитием рынка онлайн-образования. Не так давно мы запустили Академию Google Play для разработчиков. Это бесплатные курсы, которые помогут в изучении Google Play Console для публикации приложений, а также научат повышать прибыль от приложений. Однако полноценное геймдев-образование в крупных российских городах могло бы способствовать развитию локальной экономики и тому, чтобы начинающие предприниматели создавали конкурентный продукт, продолжая жить в родных городах.

Записал Иван Шапошников