Минспорта не смогло взыскать с волейбольного клуба 18 млн рублей

Сегодня арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск краевого министерства спорта к НП «Волейбольный клуб „Прикамье“» о взыскании 18 млн руб. Согласно картотеке суда, иск чиновников был отклонен в полном объеме. Мотивировочное решение еще не опубликовано.

Ранее в минспорта заявляли, что в 2017 году клуб получил средства из бюджета, но условия субсидирования не выполнил. В частности, клуб не направил 10% полученных из бюджета денег на развитие детско-юношеского спорта. Поэтому ведомство потребовало вернуть средства.

В 2017 году руководство волейбольного клуба «Прикамье» объявило об отсутствии средств на выездные матчи очередного тура чемпионата России Высшей лиги. После этого команда снялась с соревнований, и клуб прекратил существование.