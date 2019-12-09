Хакасский чиновник попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Хакасии Иннокентий Стряпков попал под машину, спасая щенка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что чиновник госпитализирован в Саяногорскую горбольницу с травмой головы и сотрясением мозга, врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.

Инцидент произошел сегодня ночью. Глава района с супругой на своем автомобиле ехали по автотрассе Саяногорск—Калы—Бея. На проезжей части чиновник заметил щенка. Господин Стряпков остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги.

В этот момент он был сбит автомобилем Honda Civiс. С места аварии главу района забрал автомобиль скорой помощи. Щенок же упал в сугроб и убежал к матери в частный сектор.

О том, как Иннокентий Стряпков избрался главой района, читайте в материале “Ъ” «В Хакасии не все так красно»

Илья Николаев