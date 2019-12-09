На Кубани судебные приставы арестовали дом

В Лабинске судебные приставы, взыскивая долг в пользу физического лица, наложили арест на объект недвижимости должника. Как сообщили в УФССП по региону, местная жительница не выплатила 300 тыс. руб. долга, после чего был наложен арест на небольшое строение.

Кроме того, по информации сотрудников ведомства, в Армавире у двух алементщиков арестовали гаражи. Еще двое лишились автомобилей. Арестованное имущество подлежит изъятию и передаче на реализацию, средства от которой поступят на счета взыскателей.

«Один армавирец, будучи поставленным перед фактом расставания с автомобилем, изыскал средства и погасил в полном объеме накопившуюся задолженность на сумму 153 тысячи рублей», - говорят в УФССП по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых