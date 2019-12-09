Приставы арестовали рентгеновские аппараты в Ильинской больнице

Сотрудники управления службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю наложили арест на рентгеновские аппараты ГБУЗ ПК «Ильинская центральная районная больница». Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для этого стали материалы проверки Роспотребнадзора и постановление суда.

Как выяснили специалисты Роспотребнадзора, четыре рентгендиагностических аппарата работали без санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию и временное хранение источников ионизирующего излучения. Роспотребнадзор обратился в суд с требованием приостановить эксплуатацию оборудования. В связи с тем что выявленные нарушения представляют общественную опасность и угрожают здоровью врачей и пациентов, суд признал медучреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и приостановил эксплуатацию техники.

Согласно постановлениям суда, дентальный рентген-аппарат, рентгендиагностический аппарат на два рабочих места и цифровой передвижной флюорографический комплекс должны быть опечатаны на 20 суток, а передвижной рентгеновский диагностический аппарат запрещено использовать в течение 10 суток.

Главного врача больницы предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. На протяжении всего срока административного наказания судебными приставами будут осуществляться проверки на предмет незаконной эксплуатации оборудования.