3,5 процента составил годовой уровень инфляции в ноябре, сообщил Росстат. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в октябре. Сильнее всего выросли цены на продовольственные товары — на 0,5%, на непродовольственные — на 0,3%, на услуги — на 0,1%. Как отмечает Минэкономики, вклад в снижение годовой инфляции внес эффект высокой базы 2018 года, сформированной в условиях более низкого урожая и ухудшения эпизоотической обстановки. По итогам года, прогнозирует ведомство, рост цен составит 3–3,1%. В январе 2020 года, ожидают в Минэкономики, годовая инфляция замедлится до 2,5–2,7% «на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года».