Соратник Ельцина рассказал о просьбе Донбасса и Крыма в 1991 году не оставлять их в составе Украины

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, комментируя визиты делегаций из Донецка, Луганска и Крыма в Верховный Совет России осенью 1991 года с просьбой не оставлять их в составе Украины, заявил, что «это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву». Делегации просили «не оставлять их под властью Киева» накануне подписания Беловежских соглашений.

«Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами»,— сообщил он газете «Взгляд». «У нас времени не было. Думали, как бы России выжить вообще»,— ответил он на вопрос, не нужно ли было господину Ельцину на переговорах с Киевом вмешаться в судьбу этих регионов.

За неделю до Беловежских соглашений (документа о прекращении существования СССР) прошел референдум о независимости Украины. 1 декабря 1991 года более 90% украинцев проголосовали за «Акт о незалежности» («Акт провозглашения независимости Украины»).

18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. “Ъ” собрал статистические данные об изменениях в жизни на полуострове за прошедшие годы.