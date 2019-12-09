Вперед в прошлое!

Светская неделя началась специальным шоу под управлением Ивана Урганта «Вечерний Mercury» в «Метрополе», а завершилась приемом-променадом от «Сбербанка Первого» и Visa, перенесшим гостей в Серебряный век, тоже в интерьерах «Метрополя».

В первом случае во славу ювелирного бренда Mercury в ресторане «Метрополя» воссоздали шоу «Вечерний Ургант», только переименовали его на свой вкус. Праздничная Mercury-цензура коснулась и содержания программы: господин Ургант, вспоминая о событиях уходящего года, перечислил кинопремию «Золотой орел», «Кинотавр», театральную премию «Золотая маска», конкурс «Мисс России», теленаграду ТЭФИ, Бал дебютанток Tatler — все это проходит при поддержке ювелирного бренда. После череды гостей программы господин Ургант с соведущей Аллой Михеевой разыграли призы среди всех присутствовавших, а вишенкой на этом золотом торте стало выступление амбассадора бренда Веры Брежневой, приведшее клиентов Mercury, вероятно любящих золото во всех его агрегатных состояниях, в восторг.

Во втором случае под иммерсивный перформанс со столоверчением, гаданием на картах, стихами и мистикой, а потом еще и концерт пианиста Кирилла Рихтера задействовали два этажа отеля «Метрополь». В принципе таким «междисциплинарным» развлекательным центром его и задумывал при создании Савва Мамонтов. Глава «Сбербанка Первого» Мария Поденко сравнила перформанс с работой ее финансовой компании: «Мы создаем уникальный сервис, а вы его режиссируете». Слушая эту речь, согласно кивнула генпродюсер совместного со Сбербанком проекта «Кинообразование без границ» Екатерина Мцитуридзе, тема режиссуры ей близка. Буквально за пару дней до приема голливудский актер Арманд Ассанте делился секретами мастерства на открытом мастер-классе.

Между этими событиями поместились еще несколько, но тоже разной степени ностальгических мероприятий. «Снежный коктейль» бренда Yana Яны Расковаловой перенес гостей, среди которых самые светские дамы в блестящих нарядах и их мужчины, будь то Александр Лебедев или Константин Богомолов, в те времена, когда в Москве работали легальные казино. На входе гости получали фишки, которые могли проиграть в покер, блек-джек или рулетку. Впрочем, могли и выиграть! И обменять фишки на ювелирные украшения или одежду бренда. Неудержимая во всех проявлениях Яна Рудковская покидала вечеринку последней — так заигралась. Пел Дмитрий Маликов.

На праздновании 15-летия галереи RuArts ее владелица Марианна Сардарова также обратила мысленный взор в прошлое и вспомнила, как 17 лет назад в серьезность ее арт-намерений поверил супруг, владелец Южно-Уральской промышленной компании Рашид Сардаров. Теперь, годы спустя, RuArts существует не только как галерея (а большинство из существовавших в момент открытия RuArts давно закрылись), но и как фонд, который весной откроет собственный музей. Строго говоря, музей должен был открыться как раз в декабре, но жизнь вновь доказала, что никакие связи не способны сделать «ножку маленькой, а сердце — добрым», в смысле — подчинить плану стихии строительства и ремонта. Расстраиваться тут нечего: раз уж госпожа Сардарова вместе с Катрин Борисов начала строить музей, она его точно построит, а праздник по случаю 15-летия галереи получился почти семейным. Цветы и морепродукты на обнаженных телах работы Корнели Толленс рассматривали Владимир Спиваков, Андрей Бартенев, Ирада Зейналова, Андрей Малахов, Хибла Герзмава, Софья Капкова и другие.

Еще одно мероприятие с попыткой покрепче связать две России с разницей в 110 лет, прошло в петербургском универмаге ДЛТ. Средства связи были выбраны самые современные: никаких реконструкторов к созданию праздника не привлекали, из традиционного a la russe были, пожалуй, лишь килограммы черной икры, а в остальном — гранд-дефиле от креативного директора ЦУМа Натальи Гольденберг, специальный перформанс студии арт-медиа «Сила света» и сет звезды диджеинга Ishome. Так отметили большой юбилей магазина, первая очередь которого открылась в 1909 году в присутствии членов царской семьи. Теперь там побывали Покрас Лампас, Юлия Матвиенко, Борис Пиотровский, Сергей Семак, Юрий Жирков, Сергей Данилян, Михаил Соколов, Мария Федорова, Анита Гиговская, Юрате Гураускайте и другие почетные гости.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”