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Здание культурного наследия федерального значения "Дом Вавельберга М.И." на Невском проспекте, 7–9

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Акционеры Иркутской нефтяной компании забронировали петербургский отель

Подконтрольная им структура получила 100% в гостиничном проекте

Газета "Коммерсантъ С-Петербург" от , стр. 12

Основной акционер Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и его партнеры стали единственными владельцами проекта по реконструкции здания на Невском проспекте, 7-9, под люксовый отель. В 2017 году связанные с ними структуры стали собственниками 68% ООО «Проект 5-7», а этой осенью приобрели еще 32% компании, которые ранее принадлежали «дочке» Сбербанка. Источники “Ъ” предполагают, что инвестор изначально договорился с банком о покупке всего проекта, но сделка была разбита на несколько этапов.


Подконтрольное Николаю Буйнову и его партнерам ООО «Приор-недвижимость» осенью этого года стало владельцем 100% компании «Проект 5-7», которой принадлежит ООО «ИФГ-Базис-Проект» (инвестор строительства гостиницы на Невском проспекте, 7-9). Информация об этом указана в «СПАРК-Интерфакс». Ранее у структур, близких к акционерам ИНК, было 68% в ООО «Проект 5-7», а еще 32% принадлежало «дочке» Сбербанка Sberbank Investments Limited.

Основными владельцами гостиничного проекта на Невском Николай Буйнов и его партнеры стали в 2017 году, купив долю в проекте у Sberbank Investments Limited. Источник, знакомый с проектом, предполагает, что договоренности сторон изначально предусматривали выход Сбербанка. «Сбербанк часто продает инвестору долю в проекте, а затем предоставляет ему возможность докупить оставшуюся долю по определенной цене»,— указывает он. По словам собеседника “Ъ”, сделка указывает на то, что структуры, близкие к владельцам ИНК, выполнили свои обязательства по проекту. В кредитной организации отказались от комментариев, в ИНК не ответили на запрос “Ъ”.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина оценивает 32% в проекте в 1,2 млрд рублей. Источник “Ъ” на петербургском банковском рынке отмечает, что подобные сделки часто являются безденежными. Основная мотивация для банка при их заключении состоит в том, чтобы закрыть проблемный кредит, а не получить прибыль, поясняет он. «Скорее всего, Сбербанк сразу договорился об условиях выхода из проекта, привязав его к определенным ковенантам. Ему нужно было убедиться, что инвестор выполнит какие-то условия. В данной ситуации речь может идти о градостроительных историях вроде получения разрешительной документации»,—объясняет собеседник “Ъ”.

Реконструкция дома Вавельберга продолжается уже девять лет. В 2010 году объект на Невском проспекте площадью 9,1 тыс. кв. м был передан целевым назначением компании «ИФГ-Базис-Проект». На тот момент она принадлежала кипрскому офшору «Аплерсон Холдинг Лимитед». К 2014 году инвестор планировал довести проект до конца и договорился об управлении проектом с Jumeirah Group. Но закончить работы ему так и не удалось. По словам источника “Ъ”, это связано с тем, что у компании возникли сложности с обслуживанием валютного кредита после девальвации рубля в 2014 году. В 2016 году проект перешел под контроль кредитора в лице Сбербанка. Как писал “Ъ”, «Аплерсон Холдинг Лимитед» являлся подразделением IFG Basis (см. “Ъ” от 31. 07. 2014). Источники “Ъ” утверждают, что IFG Basis было связано с Константином Соколовым и бывшим управляющим директором компании «Базовый элемент» Евгением Тонкачеевым. Последний в разговоре с “Ъ” опроверг свое участие в проекте. По информации “Ъ”, к гостиничному проекту имел отношение лихтенштейнский фонд альтернативных инвестиций Gotthard Umbrella Fund (GUF). Согласно отчету GUF за 2018 год отель на Невском входил в портфолио фонда наряду с гостиницей на набережной Фонтанки, 145, торговым центром на проспекте Просвещения, 80, и предприятием «Компрессорный комплекс». Согласно документу продажу двух гостиничных проектов GUF завершил в первом квартале 2019 года и сейчас не имеет к ним отношения. Интересно, что второй проект, в котором участвовал фонд, также достался структурам, близким к акционерам ИНК (см. “Ъ” от 12. 03.2019). По данным kartoteka.ru, сделка состоялась в конце 2018 года.

Завершить реконструкцию дома Вавельберга структуры, близкие к акционерам ИНК, рассчитывают к концу 2019-го — началу 2020 года. К этому сроку здесь должен появиться пятизвездочный отель на 78 номеров, рассказывал “Ъ” представитель «ИФГ-Базис-Проект» Сергей Серпенев. По данным «Делового Петербурга», для расширения номерного фонда в марте этого года компания приобрела квартиры во флигеле дома по Малой Морской, 5, общей площадью около 1,1 тыс. кв. м.

Константин Куркин


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