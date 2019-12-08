Операторы жалуются на доступ в канализацию

Ассоциация телекоммуникационных операторов пожаловалась главе ФАС Игорю Артемьеву на то, что сотрудники ведомства не возбуждают дела из-за высоких, по мнению ассоциации, цен на услуги по предоставлению места в кабельной канализации ПАО «Ростелеком». По подсчетам ассоциации, провайдеры теряют из-за этого 2-4 млрд руб. в год. В ФАС и «Ростелекоме» на письмо пока не отреагировали.

Директор Ассоциации телекоммуникационных операторов (базируется в Петербурге) в письме к господину Артемьеву (имеется в распоряжении “Ъ”) пишет о расхождениях в решениях территориальных управлений ФАС и центрального аппарата ведомства относительно тарифов «Ростелекома». Как говорится в письме, на протяжении последних лет управления Челябинской области, Астраханской области, Санкт-Петербурга и Волгоградской области анализировали цены и расходы «Ростелекома» на услуry предоставления места в кабельной канализации для размещения и приходили к выводу, что цены, установленные компанией, многократно превышают сумму, необходимую для производства прибыли. В связи с этим управления ФАС России выносили соответствующие решения. Однако данные решения региональных управлений отменены решениями центрального аппарата ФАС. «Во всех трех случаях дела рассматривались комиссиями ФАС России, сформированными управлением реryлирования связи и информационных технологий. Анализ решений и материалов названных дел УФАС и дел, которые рассматривали комиссии управления связи ФАС, приводит к выводу, что главная причина расхождений в выводах УФАС и комиссий управления связи ФАС в том, что последние фактически саботировали расследования»,— сообщает господин Леонтьев. Убытки операторов из-за сохранения монопольно высоких цен на услуги «Ростелекома» в ассоциации оценивают в 2-4 млрд рублей в год.

К примеру, в Санкт-Петербурге против «Ростелекома» было возбуждено дело в связи с существенным повышением цен, до 4,6 тыс. руб. за км, по заявлению одного из операторов. Специалисты УФАС, проанализировав бухгалтерские расходы, выявили расхождения более чем в 10 раз между плановыми расходами монополиста на организацию услуги и необходимыми расходами. Так, при плановых расходах на ремонт, модернизацию и строительство кабельной канализации в размере 0,8-1,1 млрд руб. в год реальные расходы составили от 67 до 29 млн руб. в год. Также было выявлено, что расчетная стоимость строительства кабельной канализации, используемая при определении тарифа, в 3-5 раз превышает фактическую величину стоимости строительства. Однако, несмотря на выводы УФАС, завышенная цена была сохранена, а после неоднократно повышалась ПАО «Ростелеком». Так, в 2016 году цена услуги в Петербурге составила 5770 руб. за км в мес., в 2019 году тариф увеличен на 9%.

В пресс-службе ФАС России не ответили “Ъ”, будет ли дан делам против «Ростелекома» новый ход после жалобы Игорю Артемьеву. В пресс-службе «Ростелекома» письмо также не прокомментировали. Директор петербургского провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров отмечает, что альтернативы кабельной канализации «Ростелекома» у операторов нет. «Остается только обмен ресурсами и "шейринг" кабельной инфраструктуры между игроками рынка. Но наиболее благоприятным было бы признать монополию, ввести регулирование и тем самым ослабить бремя платежей на содержание кабельной инфраструктуры для оздоровления конкуренции»,— считает Дмитрий Петров.

Алексей Кириченко