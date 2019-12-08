Погиб тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования родным и близким своего заместителя Глеба Чулкова, который погиб сегодня утром. По данным обладминистрации, находившийся под домашним арестом вице-губернатор 8 декабря примерно в 6:00 «совершил самоубийство». Его тело было обнаружено у многоквартирного дома, где он находился под домашним арестом на пятом этаже. «Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6:05 поступило от матери Чулкова. Выехавшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть. Управление СКР по Тамбовской области проводит процессуальную проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства происшествия»,- добавили в региональной власти.

Как пояснила «Ъ-Черноземье» официальный представитель управления СКР по области Елена Кярсна, проверка может занять до 30 суток: «Глеб Чулков находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, но само это дело вела полиция, не следственный комитет». Причину и обстоятельства его смерти в ведомстве не комментируют. Руководитель пресс-службы управления МВД по Тамбовской области Алексей Жданов сообщил «Ъ-Черноземье», что ответственность за содержание фигуранта дела под домашним арестом лежит на местном управлении ФСИН. Полиция никаких действий после гибели чиновника не предпринимала.

Глеб Чулков был задержан в ночь на 17 октября. Его подозревали в попытке особо крупного мошенничества (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ) с хищением имущества принадлежащего региону Рассказовского рынка. Другими фигурантами дела стали бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава областного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Андрей Блудов. Сейчас обе организации судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб. Его непогашение может привести к безвозмездному пользованию имуществом сторонними компаниями и предоставить им право на занимаемые рынком 35 га.

Глебу Чулкову было 46 лет. Он уроженец Тамбова. В 2000 году закончил Тамбовский госуниверситет имени Державина, получив диплом юриста. С 2001 года работал в различных структурах обладминистрации. В 2004-м стал кандидатом психологических наук. С 2004 по 2008 годы был председателем регионального комитета по управлению имуществом. С 2008 года совмещал этот пост с должностью вице-губернатора. У господина Чулкова остались жена и двое сыновей.

Подробнее об уголовном преследовании тамбовского чиновника в материале ''Ъ-Черноземье'' «Вице-губернатора заподозрили в рыночных отношениях».

Сергей Калашников, Андрей Цветков