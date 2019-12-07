8 декабря исполняется 61 год заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко

Его поздравляет руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев:

— Уважаемый Виталий Леонтьевич! Примите мои самые теплые и сердечные поздравления в Ваш день рождения! По долгу службы вы решаете задачи широчайшего спектра — от ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в стране до строительства жилья для граждан, и решаете их успешно! От всего сердца желаю Вам удачи, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов в Вашем нелегком труде! Счастья, гармонии, здоровья Вам и Вашим близким!

Руслан Тагиев Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

8 декабря исполняется 48 лет гендиректору компании Mediascope Руслану Тагиеву

Его поздравляет CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев:

— Дорогой Руслан, без тебя совершенно невозможно представить российскую медиаиндустрию. Ты построил компанию, которая активно развивается и задает стандарты качества. Много лет ты являешься для нас надежным партнером, сильным профессионалом и хорошим другом. Я от всей души желаю тебе много сил в твоем постоянном развитии, стабильного успеха, и пусть еще очень долгое время тебе будет интересно делать свою работу.

Михаил Волков Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

8 декабря исполняется 47 лет гендиректору СПАО «Ингосстрах» Михаилу Волкову

Его поздравляет президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс:

— Дорогой Михаил Юрьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! От всей души и от всего сообщества страхового поздравляю Вас с этим праздником. Рассчитываю на то, что это очередной этап совершенствования, овладения новыми вершинами. Вы этого достойны, и ваш жизненный путь говорит о том, что это Вам под силу.

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