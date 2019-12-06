Fitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Кроме того, эксперты отметили увеличение розничных продаж, несмотря на меры ограничения долговой нагрузки от ЦБ в необеспеченном потребкредитовании. Также агентство повысило прогноз роста ВВП России на 2020 и 2021 годы с 1,9% до 2%. Улучшение прогноза связано со снижением инфляционных рисков и инфляционных ожиданий, а также с ослаблением глобальной денежно-кредитной системы. Fitch ожидает, что инфляция в 2021 году останется близкой к уровню 4%.

Напомним, в начале года Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на уровне BBB– с позитивным прогнозом. А международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.

Подробнее — в материале “Ъ” «Moody’s ждет стабильности от суверенных рейтингов».