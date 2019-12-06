В Сингапуре арестовано российское судно «Севастополь»

Власти сингапурского порта за долги арестовали попавшее под американские санкции российское судно «Севастополь», сообщил замгендиректора компании «Гудзон» (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин «РИА Новости». По его словам, они хотят добиться разрешения на продажу судна через суд. Сумму долга замгендиректора не уточнил.

«Когда судно пришло в Сингапур, у нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъемный ценник»,— сказал господин Аникин. Он добавил, что компания пыталась привезти ремонтников из России, но власти Сингапура не пустили их на борт под разными предлогами.

«В итоге за стоянку судна образовался долг, и власти арестовали судно»,— сказал загендиректора компании. По его словам, судно сейчас не может выйти из порта. Также компании не продают топливо. На борту находятся 12 членов экипажа. Господин Аникин отметил, что у них есть провизия и электричество. «Власти порта сказали, что берут судно под контроль и никого до суда не будут впускать на борт и выпускать. Суд назначен на 17 декабря»,— сообщил он. По мнению господина Аникина, Сингапур надеется, что суд отдаст ему судно, тогда оно может выйти из-под санкций США, после чего судно можно будет продать. Судовладелец уже обратился в российское консульство и находится в контакте с дипломатами.

В сентябре «Севастополь» был задержан властями Южной Кореи в Пусане. По данным источников “Ъ”, южнокорейская сторона заподозрила судно в запрещенной санкциями Совбеза ООН торговле с КНДР.

Напомним, США внесли в санкционный список по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию «Гудзон» и принадлежащее ей судно «Севастополь». Их власти Соединенных Штатов подозревают в поставках нефти в КНДР.