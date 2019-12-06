В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году. Военный скончался 18 октября в своем доме в штате Вирджиния, сообщила газете The Washington Post (WP) его жена Ольга Шеймова. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких.

Виктор Шеймов окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ, сейчас — МГТУ им. Н.Э.Баумана). Занимался разработками систем наведения ракет со спутников в НИИ. С 1971 года работал в восьмом Главном управлении КГБ. Был специалистом в области криптографии и безопасности средств связи, занимался обслуживанием посольств и резидентур за границей. В октябре 1979-го во время командировки в Варшаву установил контакты с ЦРУ. В мае 1980-го вместе с женой и дочерью бежал в США, где стал сотрудником Агентства национальной безопасности. Из-за конфликта с ЦРУ в 1991 году ушел в частный бизнес. В 1999-м вместе с бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси учредил компанию Invicta Networks, которая занималась разработкой систем компьютерной безопасности.

Как пишет WP, по достижении 32 лет Виктор Шеймов уже был майором и отвечал за мониторинг информации КГБ со всего мира. Однако он «все больше разочаровывался в своих работодателях и коммунистическом режиме». В частности, он начал подозревать КБГ в убийстве своего друга, «поставившего под сомнение советский образ жизни». Господин Шеймов решил сбежать из СССР. Как позднее рассказал он сам, он подготовил записку со словами: «Я офицер КГБ, имеющий доступ к крайне конфиденциальной информации», но так и не нашел, кому ее отдать. В итоге, будучи в командировке Польше, он пришел в посольство США в Варшаве и прямо рассказал о своих намерениях.

Чтобы убедиться в том, что Виктор Шеймов является сотрудником КГБ, ЦРУ попросило его сфотографировать «самые строго засекреченные документы», к которым у него был доступ. После получения доказательств американское разведуправление начало планировать побег сотрудника КГБ в США. На осуществление плана ушло более двух месяцев. 16 мая 1980 года Виктор Шеймов вместе с женой и дочерью уехали из своей квартиры в СССР. Они сменили два поезда, после чего доехали «в отдаленный город». Оттуда их вывезли на машине: отец семейства с дочерью спрятались в багажнике, а его жена сидела на пассажирском сиденье, притворившись подругой водителя. По ее словам, они пересекли границу СССР в районе Карпатских гор. После их доставили в убежище, откуда вывезли в США.

WP называет побег Виктора Шеймова «первой успешной эксфильтрацией» перебежчика из СССР и «одним из самых значительных побегов во времена холодной войны». В США Виктор Шеймов около года делился с ЦРУ информацией о «всемирной криптологической сети КГБ» и других секретах комитета. О своем побеге он впервые рассказал спустя десять лет, в 1990 году. Тогда в интервью WP он заявил, что его целью было «нанести как можно больше ущерба коммунистической системе». Он рассказал, в частности, что КГБ якобы планировало убийство папы римского Иоанна Павла II (в 1981 году на него совершил покушение член турецкой ультраправой группировки «Серые волки»). Кроме того, как утверждает Виктор Шеймов, КГБ причастно к убийству президента Афганистана Хафизулла Амина в 1979 году. Он также рассказал, что на КГБ работали двое из сотрудников Госдепа США и как минимум один — из ЦРУ. Кроме того, советский перебежчик заявил, что КГБ прослушивало посольство США в Москве.

В США господин Шеймов был удостоен медали ЦРУ за «ценный вклад в национальную безопасность». Конфликт с американской разведслужбой у экс-майора КГБ начался из-за того, что ЦРУ отказалась выплачивать ему якобы обещанный $1 млн на «лечение и бесплатное медицинское обслуживание в течение всей жизни». В 1999 году сторонам удалось достичь соглашения, его условия не раскрываются.