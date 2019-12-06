Для метро Казани купят новый поезд за 389 млн рублей

АО «Метровагонмаш» (Мытищи, входит в АО «Трансмашхолдинг») заключило контракт с казанским МУП «Метроэлектротранс» на изготовление и поставку поезда для казанского метрополитена.

В рамках контракта предприятие изготовит четырехвагонный поезд метро. Его отправка в Казань запланирована на первый квартал 2020 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз производителя.

«Метровагонмаш» победил в аукционе на поставку в Казань четырех вагонов метро в октябре. Казанский метрополитен в настоящее время располагает 14-ю четырехвагонными электропоездами, которые эксплуатируются на одной линии протяженностью 16,9 км с 11-ю станциями.

Как писал «Ъ-Казань», из бюджета Татарстана ежегодно на строительство казанского метрополитена планируют выделять по 1 млрд руб.Сейчас в Казани идет строительство четырех станций второй линии метро: «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». Генпланом города предусмотрено строительство 26 станций метро.

"Ъ-Казань"