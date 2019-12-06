«Татспиртпром» потянуло на родину Чингиз Хана

Монгольская компания APU в январе начнет производить водку под брендом Tundra, принадлежащим «Татспиртпрому». Вчера стороны заключили лицензионное соглашение. О планируемых объемах производства партнеры не говорят, но выражают намерение занять с ней не менее 25% рынка в течение трех лет. Эксперты считают, что в любом случае «вхождение в Монголию» для «Татспиртпрома» будет рентабельной операцией. Они называют сделку «географической диверсификацией бизнеса» на фоне стагнации на российском водочном рынке.



Вчера главы АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов и монгольской компании APU Цэвээнжавын Эрдэнэбилэг подписали лицензионное соглашение о производстве и дистрибуции в Монголии водки Tundra. Этот бренд принадлежит «Татспиртпрому».

Как пояснил “Ъ” господин Миннахметов, татарстанская компания передает партнерам право пользования брендом, рецептуру водки и оставляет за собой возможность контролировать соответствие эталонному продукту. Разлив начнется в январе — в высокий сезон.

Также известно, «Татспиртпром» будет обеспечивать партнера комплектующими – бутылками, этикетками, пробками, колпаками. Предполагается, что прибыль от реализации будет делиться между сторонами на паритетных условиях.

Государственный «Татспиртпром» (контролируется принадлежащим правительству Татарстана АО «Связьинвестнефтехим») — один из крупнейших производителей алкоголя в России. Управляет в Татарстане спиртовыми и ликеро-водочными заводами, винзаводом и пивоваренным заводом. В 2018 году, согласно «СПАРК-Интерфакс», компания получила 9,88 млрд руб. выручки и 282,6 млн руб. чистой прибыли

Компания APU основана в 1924 году и является крупнейшим производителем алкогольных и безалкогольных напитков в Монголии. Доля компании на рынке крепкого алкоголя составляет 80%, пива — 90%, молочной продукции — около 30%. Также APU производит питьевую воду, соки и газированные напитки. Компания владеет пятью заводами, оснащенными современным оборудованием. «Татспиртпром» с сентября является эксклюзивным дистрибутором в России премиальной водки Chinggis Khan, производимой компанией APU

«Уверен, что проект будет успешным»,— сказал после церемонии подписания господин Эрдэнэбилэг. Об объемах производства партнеры не говорят. Господин Миннахметов лишь предположил, что в течение трех лет Tundra может занять до 25% сегмента рынка.

Он отметил, что это второй проект «Татспиртпрома» по выходу на зарубежные рынки. В октябре «Татспиртпром» совместно с Carchioglu Group запустил в Азербайджане завод «РусАзериСпиритс» по производству водок Tundra, Graf Ledoff, «Русская валюта» мощностью до 400 тыс. дал в год (см. “Ъ” от 18 октября 2019 года).

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что о больших объемах продаж водки Tundra в Монголии говорить не приходится, поскольку ее население составляет всего 3,3 млн руб., около 70% которого являются «нищими и бедными». Тем не менее, он считает сделку «грамотным вложением» «Татспиртпрома» с «постепенным врастанием в азиатский рынок, где нет неприятия России». «Вхождение в Монголию в любом случае будет рентабельной операцией»,— полагает он. «Рынок в РФ не растет, и «Татспиртпром» постепенно занимается экспортом. К тому же подпадает под госпрограмму поддержки экспорта»,— говорит эксперт. Он называет действия «Татспиртпрома» «географической диверсификацией бизнеса».

Ольга Кудрина