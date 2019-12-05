Правозащитника разжаловали в хулиганы

Тверской суд Москвы прекратил уголовное преследование за хулиганство бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павла Пятницкого, назначив ему судебный штраф 300 тыс. руб. Данное решение было принято по итогам рассмотрения ходатайства адвокатов, в котором говорилось, что господин Пятницкий признал свою вину и компенсировал потерпевшему причиненный моральный вред.

Уголовное дело против Павла Пятницкого по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) было возбуждено УМВД по Центральному округу Москвы 14 апреля 2019 года. Накануне вечером правозащитник отмечал в кальянной у станции метро «Цветной бульвар» день рождения своего друга — экс–депутата Госдумы Дмитрия Носова. Около часа ночи, заметив подвыпившего правозащитника, кто-то стал снимать его на телефон, что привело к конфликту. На улице, вступив в перепалку с одним из обидчиков, господин Пятницкий достал из машины травматический пистолет и произвел восемь выстрелов в воздух, после чего вернулся в заведение, где продолжилось застолье. Посетители тем временем вызвали полицию, задержавшую стрелка.

Понимая, что своим поступком он дискредитировал звание члена ОНК, господин Пятницкий написал заявление об отставке, которое было удовлетворено.

Уголовное дело после расследования передали в Тверской райсуд. В нем Павел Пятницкий полностью признал вину, и как сообщил его адвокат Роман Кандауров, не только извинился перед полицейскими и потерпевшим (им признали Эдуарда Шахраманова, вызвавшего полицию), но и заявил, что готов добровольно перевести на его счет в качестве компенсации морального вреда 100 тыс. руб.

Однако господин Шахраманов заявил, что «денег от Пятницкого ему не нужно», поскольку он считает себя только свидетелем.

Тогда подсудимый заявил, что перешлет большую часть этой суммы — 60 тыс. руб.— на счет благотворительного фонда «Жизнь», сотрудники которого помогают детям с онкологическими заболеваниями.

С учетом того, что господин Пятницкий впервые привлекается к уголовной ответственности, а предъявленное ему обвинение средней тяжести, адвокат Кандауров заявил в суде ходатайство о прекращении уголовного преследования с применением наказания в виде судебного штрафа. Поскольку прокурор и потерпевший, которому обвиняемый все же отправил 40 тыс. руб. почтовым переводом, не возражали, суд обязал бывшего правозащитника перечислить в бюджет 300 тыс. руб.

Алексей Соковнин