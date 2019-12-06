Закупки просветили рентгеном

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения региона, которые подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Как полагает следствие, в 2018 году министерство здравоохранения региона заключило два госконтракта на поставку шести рентгенографических аппаратов, не соответствующих ГОСТу, на сумму 49 млн руб. для двух поликлиник Саратова.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями должностными лицами министерства здравоохранения Саратовской области возбуждено с подачи прокуратуры Кировского района Саратова на основании материалов проверки соблюдения законодательства в сфере госзакупок.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, по версии следствия, в 2018 году региональный минздрав заключил контракт с некоей коммерческой организацией на поставку рентгеновских аппаратов для медучреждений Саратова. В СУ СКР по Саратовской области уточнили, что с коммерческой организацией было заключено два контракта на общую сумму 49 млн руб.

Компания поставила мед­учреждению оборудование, не соответствующее условиям заключенного контракта и требованиям ГОСТа. Тем не менее, в декабре 2018 года рентгеновские аппараты были смонтированы.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры, главврач одного из медучреждений неоднократно сообщала о фактах несоответствия поставленного оборудования требованиям технического задания на него, но со стороны должностных лиц регионального министерства и поставщика каких-либо мер, направленных на исправление сложившейся ситуации, не принято, хотя средства в адрес организации переведены в полном объеме.

Как стало известно „Ъ“, поставщиком выступило ООО «СМС Технологии». В сентябре 2018-го компания ГКУ «Государственное агентство по централизации закупок» заключило с компанией контракт на поставку двух рентгенографических аппаратов для ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 4» и ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 7» на сумму 16,57 млн руб.

Тогда же «СМС Технологии» выиграли конкурс на поставку четырех рентгеновских аппаратов для «Саратовской городской детской поликлиники № 4» на сумму 33,15 млн руб.

В материалах проверки прокуратуры Кировского района Саратова указано, что неустановленные сотрудники отдела госзакупок министерства здравоохранения Саратовской области якобы сознательно разработали и утвердили техническое задание на поставку рентгеновского аппарата, не соответствующего требованиям ГОСТа: в них отсутствовали линейный томограф, стационарный стол и специальные крепления для удержания детей при проведении обследования. Со специалистом по лучевой диагностике и лучевой терапии документация не согласовывалась. Кроме того, проверка показала, что установленный в ГУЗ «СГДП № 4» аппарат не соответствует выданному регистрационному удостоверению на медицинское изделие, в нем отсутствует стол-каталка и система визуализации рентгеновских изображений.

В постановлении о направлении материалов прокурорской проверки в Следственный комитет (имеется в распоряжении „Ъ“) также указано, что признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) усматриваются в действиях должностных лиц ООО «СМС Технологии». Возбуждено ли уголовное дело в отношении поставщика, ни следственное управление, ни прокуратура не ­уточняют.

В ООО «СМС Технологии» „Ъ“ сказали, что ни генерального директора (он же единственный учредитель) Олега Сипягина, ни кого-либо из представителей юридической службы компании на рабочем месте нет и когда они появятся, неизвестно.

Главный врач ГУЗ «СГДП № 4» Наталия Симонова пояснила „Ъ“, что все установленное в медучреждении оборудование сейчас функционирует, но от подробных комментариев отказалась, рекомендовав обратиться в министерство здравоохранения региона.

Представитель регионального минздрава Александр Колоколов сказал „Ъ“, что в ведомстве знают об уголовном деле. «Министерство здравоохранения области готово и уже оказывает необходимое содействие следственным органам в предоставлении полной информации и иных сведений в целях проведения компетентного расследования, для четкого, объективного и справедливого установлении всех обстоятельств данного дела»,— отметил он.

Это второе уголовное дело, возбужденное в этом году в отношении сотрудников регионального мин­здрава. В июле СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту халатности при обеспечении жителей региона льготными лекарственными препаратами (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что должностные лица медицинских учреждений Саратова и Саратовской области, а также министерства здравоохранения региона своевременно не обеспечили граждан, имеющих право на получение льготных лекарств, жизненно необходимыми препаратами. Из-за этого больным приходилось самостоятельно покупать лекарства.

Доследственная проверка качества обеспечения жителей региона льготными лекарствами началась в конце июня после прямой линии с президентом РФ, на которой прозвучала информация о том, что в регионе не обеспечивают льготников лекарствами, при том что аптечные склады заполнены. Расследование уголовного дела о халатности до сих пор не завершилось.

Сергей Петунин