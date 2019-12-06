Мошенники сели на телефон

Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка. По сравнению с 2017 годом рост был в 15 раз, причем про многие случаи просто неизвестно, поскольку клиенты не сообщали о них банку. Мошенники уже обзавелись персональными консультантами, которые анализируют методы встречного реагирования банков.
О росте доли мошенничества с использованием социальной инженерии рассказал 5 декабря управляющий директор—начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, за три года социальная инженерия «фактически выдавила традиционные схемы киберворовства — скимминг и вредоносное программное обеспечение».
Особое внимание он обратил на тренд, зародившийся в 2017 году,— звонки мошенников клиентам банка под видом службы безопасности кредитной организации. «Жалоб на такие звонки у нас в 2017 году было всего 160 тыс.,— уточнил господин Велигодский.— А в 2019 году мы зафиксировали уже почти 2,5 млн обращений».
Причем, подчеркнул топ-менеджер, это лишь клиенты, которые пожаловались банку. Кроме них есть «значительная доля» граждан, которые в банк не обратились.
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 10 октября
Если вам кто-то звонит, пытается узнать ваши данные — положите трубку и сами перезвоните в контактный центр вашего банка… Это простая гигиена кибербезопасности
Сергей Велигодский также отметил изменения в технологии мошенничеств. Так, если до 2018 года у клиента пытались выведать данные, чтобы самостоятельно провести незаконную операцию, то теперь мошенники предпочитают использовать для совершения денежного перевода жертву. Это снижает эффективность систем банка для противодействия хищению клиентских средств. В том же 2018 году мошенники освоили технологию подмены телефонного номера, чтобы жертва видела входящий звонок с номера телефона, которым пользуется банк. Особенно такой подход стал популярен в конце 2019 года. Также в 2019 году у мошенников появляются профессиональные консультанты, которые анализируют сценарии борьбы банка с социальной инженерией, что позволяет им быстро менять схемы.
Городские номера, как правило, Московского региона, а мобильные номера на протяжении нескольких лет преимущественно обслуживает «Билайн». В 2017 году самым популярным способом вывода украденных средств было пополнение мобильного телефона. В 2019 году наиболее популярный канал — интернет-сервисы (P2P-операции через 3-D Secure). На втором месте — карта стороннего банка.
Основатель DeviceLock Ашот Оганесян считает, что столь резкий рост атак с использованием социальной инженерии связан с быстрой ликвидацией технических уязвимостей в банковских системах. «Можно вспомнить, например, как быстро развивались, а потом так же быстро сошли на нет атаки на интернет-банки в телефонах на Android,— рассуждает господин Оганесян.— С человеком же всегда есть индивидуальный шанс обмануть, напугать или запутать».
С точки зрения технологий в пользу мошенников играет также сегодняшний уровень развития телефонии, которая «зависла между XX и XXI веком», поскольку, по словам эксперта, протоколы голосовой связи пришли из 1970-х и не предоставляют адекватной возможности аутентификации звонящих.
Утечки баз данных позволяют злоумышленникам делать адресные звонки и проще входить в доверие к потенциальным жертвам, добавляет гендиректор Zecurion Алексей Раевский. Еще одна проблема заключается в слишком хорошей осведомленности преступников о внутренних процедурах банка — знакомство с процедурами антифрода дает возможность придумывать варианты их обхода. В-третьих, для вывода похищенных денег используются также банковские счета, открытые на подставных лиц, а это означает, что практика «знай своего клиента», ставшая стандартом в Европе, в России «применяется формально».
Для борьбы с социальной инженерией сейчас остается лишь работа по осведомлению населения о потенциальной угрозе, отмечает председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев. Но, подчеркивает он, необходимо усилить наказание для организаций, допустивших утечку клиентских данных.
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
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