Экс-главврач пензенского онкодиспансера не смог обжаловать приговор

В Пензе вступил в силу обвинительный приговор в отношении бывшего главного врача «Областного онкологического диспансера» Виталия Серебрякова, которому вменялось получение взяток в особо крупном и крупном размерах (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Господин Серебряков был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 11 млн руб. с запретом занимать руководящие должности в учреждениях и организациях здравоохранения в течение трех лет.

По делу установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2018 года Виталий Серебряков получил взятки на общую сумму 1,6 млн руб. за обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов с возглавляемым им медицинским учреждением.

Подсудимый признал вину частично. Он не отрицал факт получения денежных средств, однако указал на отсутствие возможности создать условия в интересах взяткодателей.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастников

В суде апелляционной инстанции экс-главврач сообщил, что сотрудники правоохранительных органов оказывали на него психологическое воздействие, под их давлением он дал признательные показания.

Иван Сергеев