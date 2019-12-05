Дэниел Крейг попрощается с «бондианой»

В сети появился трейлер нового фильма про Джеймса Бонда. Это уже 25-я часть об агенте Ми-6. Картина получила название «Не время умирать». Исполнитель главной роли Дэниел Крейг пообещал, что это будет его последним появлением в саге. Что известно о фильме? Расскажет Иван Якунин.

Агент 007 снова в деле. Это неожиданно, ведь по сюжету он уже ушел на пенсию, отдыхает на Ямайке, и в Ми-6 ему даже нашли замену. Но случается нечто ужасное: похищен известный ученый, так что без помощи Джеймса Бонда не обойтись. Он благородно соглашается, но не все агенты этому рады, намекает зрителям трейлер.

Вообще этой премьере многое мешало. В первую очередь — характер исполнителя главной роли Дэниела Крейга. Он требовал переписать сценарий, лично утверждал актеров на кастингах. Это не нравилось режиссеру Дэнни Бойлу, и он покинул команду, но ему нашли замену. Нового «Бонда» снял Кэри Фукунага, чья главная работа — это первый сезон сериала «Настоящий Детектив».

Кажется, Крейгу это пришлось по душе. На съемках он помогал менее опытным актерам, в том числе и известному по фильму «Богемская рапсодия» Рами Малеку. Он играет главного злодея: «Он мой любимый Бонд. У нас была одна очень сложная сцена, мы репетировали часами и, наконец, справились. Она была очень тяжелой. Крейг обнял меня, приподнял, не могу сказать, кто ответственен за то, что произошло дальше, но мы поцеловались. После этого я выдержал паузу, набрал воздуха в легкие и сказал: “Ну что теперь я девушка Бонда?“».

«Не время умирать», кстати, станет самой дорогой картиной за всю историю «бондианы». На нее потратили $250 млн, и понятно на что: в фильме снова будут погони на Aston Martin, трюки на мотоциклах и все то, за что сага полюбилась зрителям. Автомобиль, у которого из фар вылезают пулеметы, тоже будет. В соцсетях спрашивают: кто в здравом уме откажется от такой роли? Но Крейг отказался, говорит, надоело. Телеведущий Стивен Кольбер поинтересовался у актера, что он будет делать дальше:

— С Бондом покончено? — Да, все решено. — Да ладно. Вот почему ты набрал вес? — Ага. — Когда ты закончишь со всем, будешь сидеть на вилле и играть на барабанах, что скрасит твою жизнь? — Думаю, Guiness.

Авторы фильма также обещают любовную линию, которая обернется для Бонда кучей проблем, и отсылки к прошлым фильмам саги, но это не точно. СМИ сообщали, что режиссер, опасаясь утечек, снял три версии концовки. И если одна из них станет известна, он ее заменит. Инсайдеры, кстати, рассказывали, что в финале Бонд сыграет свадьбу. Так что этот вариант, наверно, можно отмести. Но что будет вместно нее — большой вопрос.

В российский прокат фильм планируют выпустить 9 апреля.