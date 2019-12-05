Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский осужден на три с половиной года за неуплату налогов Известному предпринимателю назначен срок в колонии общего режима

Сегодня в Ленинском райсуде Ростова был вынесен обвинительный приговор бывшему генеральному директору Ростовского электрометаллургического завода Вадиму Варшавскому. За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда.

Суд над Вадимом Варшавским начался в июне. По версии обвинения, в 2014–2015 годах он умышленно уклонился от уплаты налогов на 497 млн руб.

Напомним, предприниматель также является фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц». В марте прошлого года Вадим Варшавский был арестован в Москве и заключен в СИЗО. Спустя восемь месяцев он был переведен под домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья. Господин Варшавский занимал должность генерального директора ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в период 2014–2018 годов.

С 2005 по 2011 год Вадим Варшавский был депутатом Государственной думы, входил в комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. Он является основателем и фактическим владельцем РЭМЗа. Предприятие было запущено в 2007 году. Мощности завода позволяют производить 730 тыс. т стальной заготовки и 530 тыс. т сортового металла в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2014 года РЭМЗ получил более 4 млрд руб. чистой прибыли, но все последующие годы завод имел миллиардные убытки. В 2017 году на предприятии ввели процедуру наблюдения, по ее итогам в реестр требований кредиторов было заявлено почти 11 млрд руб. В апреле этого года РЭМЗ признали банкротом с открытием конкурсного производства.

Вадим Водолазов