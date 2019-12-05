Зритель отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда»

Новосибирский суд присудил денежную компенсацию зрителю, посетившему концерт группы «Ленинград». Как рассказали “Ъ” в Калининском райсуде, 7 июня новосибирец Евгений Гуляев приобрел за 2,5 тыс. руб. билет на концерт Сергея Шнурова, который прошел в ледовом дворце спорта «Сибирь». Песни «Ленинграда», которые он прежде слышал по радио, не содержали бранных слов. На концерте же все оказалось по-другому: в треках группы, звучавших на стадионе, вовсю использовалась ненормативная лексика. Возмущенный поведением Сергея Шнурова зритель, по его словам, покинул концерт задолго до его окончания.

Евгений Гуляев решил добиваться компенсации за услышанный со сцены мат. Ответчиками он указал скандального исполнителя Сергея Шнурова, компанию—организатора концерта «Дракон и феникс» и хоккейный клуб «Сибирь», на площадке которого в июне 2018 года состоялось скандальное выступление. С ООО «Дракон и феникс» истец потребовал взыскать стоимость билета, а с каждого из ответчиков — по 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Рассмотрение искового заявления началось в августе. Судья Мария Мяленко удовлетворила материальные претензии частично, существенно снизив их размер. С организатора концерта ООО «Дракон и феникс» она взыскала 6,7 тыс. руб. В эту сумму вошли: стоимость билета — 2,5 тыс. руб., компенсация морального вреда — 2 тыс. руб.— и штраф — 2,2 тыс. руб. На обжалование этого решения у сторон есть 30 дней.

Константин Воронов, Новосибирск